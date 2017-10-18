Konyaspor, Salzburg'u konuk edecek
﻿
Site İçi Arama
﻿

KONYASPOR, SALZBURG'U KONUK EDECEK

Konyaspor, Salzburg'u konuk edecek

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki üçüncü maçında 19 Ekim Perşembe günü Avusturya temsilcisi Salzburg'u konuk edecek.

386 Okunma

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki üçüncü maçında 19 Ekim Perşembe günü Avusturya temsilcisi Salzburg'u konuk edecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Craig Pawson yönetecek. Müsabaka, TRT 1 ve Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak.

Gruptaki ilk karşılaşmasında Fransa temsilcisi Olympique Marsilya'ya deplasmanda 1-0 yenilen Atiker Konyaspor, ikinci haftada konuk ettiği Portekiz ekibi Vitoria karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle, Avrupa kupalarındaki ilk 3 puanına ulaştı.

Grup lideri Salzburg ise ilk hafta deplasmanda Vitoria ile 1-1 berabere kaldı, ikinci maçta evinde Olympique Marsilya'yı 1-0 mağlup etti. 

I Grubu'nun üçüncü haftasındaki diğer maçta Olympique Marsilya, Vitoria'yı ağırlayacak.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda üçüncü hafta maçları öncesi puan durumu şöyle:

Takımlar

O

G

B

M

A

Y

Av.

P

1- Salzburg

2

1

1

0

2

1

1

4

2- Atiker Konyaspor

2

1

0

1

2

2

0

3

3- Olympique Marsilya

2

1

0

1

1

1

0

3

4- Vitoria

2

0

1

1

2

3

-1

1

- Avrupa kupalarında 9. maç

Atiker Konyaspor, yarınki karşılaşmayla Avrupa kupalarında 9. sınavına çıkacak.

Avrupa arenasında ilk kez geçen sezon mücadele eden Konya temsilcisi, tamamı UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı toplam 8 maçta birer galibiyet ve beraberlik alırken, 6 karşılaşmada yenildi. Atiker Konyaspor, bu maçlarda attığı 4 gole karşılık kalesinde 14 gol gördü.

Konyaspor'un Avrupa kupalarında geride kalan 8 maçta aldığı sonuçlar şöyle:

2016-2017 sezonu:

Atiker Konyaspor-Shakhtar Donetsk: 0-1
Gent-Atiker Konyaspor: 2-0
Atiker Konyaspor-Braga: 1-1
Braga-Atiker Konyaspor: 3-1
Shakhtar Donetsk-Atiker Konyaspor: 4-0
Atiker Konyaspor-Gent: 0-1

2017-2018 sezonu:
Olympique Marsilya-Atiker Konyaspor: 1-0
Atiker Konyaspor-Vitoria: 2-1
Akçay'dan Salzburg maçı açıklaması
Konyaspor'dan taraftara çağrı
Süper Lig'de fatura yine teknik adamların
TFF'de video hakem zirvesi
Nalçacılılar'dan saldırıya uğrayan taraftara ziyaret
8 haftada 9 namağlup takım
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿