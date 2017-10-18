RIZA ÇALIMBAY İMZAYI ATTI

Ersun Yanal’la yollarını ayıran Trabzonspor, Rıza Çalımbay ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

54 yaşındaki deneyimli teknik adam için bugün imza töreni düzenlendi. Mehmet Ali Yılmaz Tesislerindeki törende Çalımbay, taraftardan destek istedi.

Taraftarın 12. adam değil, 1. adam olduğunu söyleyen Rıza Çalımbay, “Onun için taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Futbolcularımızın da geçmişi unutup önüne bakması gerekiyor” dedi. Çalımbay, Trabzonspor’u hak ettiği yere getirmek için elinden gelen bütün gayreti göstereceğini de ekledi.