ÇAY OCAĞINDAN DÜNYA ŞAMPİYONASINA

Kick boksta Türkiye şampiyonlukları bulunan Adıyamanlı sporcu İbrahim Karakuş, 3 Kasım'da Macaristan'da katılacağı Dünya Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.

Gündüz çay ocağında çalışıp aile bütçesine katkıda bulunan ve kendi ihtiyaçlarını gideren 25 yaşındaki İbrahim Karakuş, akşamları da antrenmanda dünya şampiyonluğu hedefi için ter döküyor.

Kick boksta 8 yıllık kariyerinde Türkiye şampiyonlukları ve profesyonel maçlarda kazandığı kemerleri bulunan İbrahim, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılacak Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak istiyor.

İbrahim, evin ihtiyaçlarına katkıda bulunmak ve harçlığını çıkarmak için gündüzleri çay ocağında çalıştığını belirtti.

Bu yıl milli takım seçmelerinde sıkletinde şampiyon olduğunu ve Dünya Şampiyonası'na katılma hakkını elde ettiğini anlatan İbrahim, "Bir an evvel gitmek için sabırsızlanıyorum. Ülkesini temsil etmek, her sporcunun hayalidir. Tabii daha güzeli ise oradan, derece almak ve şampiyon olarak dönmektir. Hedefim her sporcunun istediği gibi dünya şampiyonu olmak. Bunun için çalışmalarıma devam ediyorum." diye konuştu.

Milli Takım Antrenörü Haluk Erdoğan ise İbrahim'i 8 yıldır çalıştırdığını söyledi.

Seçmelerde birinci olan İbrahim'in milli takıma çağrıldığını belirten Erdoğan, "Antalya'da ekim ayının 23'ünde başlayacak milli takım kampına katılacağız. 3 Kasım itibarıyla Macaristan'da Dünya Şampiyonası'nda mücadele edeceğiz." ifadesini kullandı.

Türk bayrağını dalgalandırmak ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edeceklerini dile getiren Erdoğan, İbrahim Karakuş'u Adıyaman'a dünya şampiyonu olarak getireceklerini kaydetti.