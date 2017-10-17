PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçları kura çekimi gerçekleşti.
Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 Dünya Kupası'na, Avrupa kıtasından katılacak son 4 takımın belirleneceği çekilişe, gruplarını 2. sırada bitiren İsviçre, İtalya, Hırvatistan, Danimarka, Kuzey İrlanda, İsveç, İrlanda ve Yunanistan katıldı.
FIFA dünya sıralamasında daha üst basamakta yer alan İsviçre (11. sıra), İtalya (15), Hırvatistan (18), Danimarka (19), çekilişe seribaşı olarak girdi.
İlk maçlar 9-11 Kasım, rövanş karşılaşmaları ise 12-14 Kasım tarihlerinde oynanacak.
İşte eşleşmeler
Kuzey İrlanda - İsviçre
Hırvatistan - Yunanistan
Danimarka - İrlanda Cumhuriyeti
İsveç - İtalya