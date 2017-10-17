YELKENDE HEDEF OLİMPİYAT MADALYASI

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, en büyük hedeflerinin 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya kazanmak olduğunu, çalışmalarını bu yönde yürüttüklerini bildirdi.

Akdurak, Türkiye'de 5 binin üzerinde yelken sporcusunun bulunduğunu ve bu sporun ülke genelinde son yıllarda daha çok rağbet görmeye başladığını kaydetti.

Yelkende her geçen yıl önemli başarılara imza atıldığına işaret eden Akdurak, "En büyük hedefimiz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemize ilk defa yelkende olimpiyat madalyası kazandırmak. Çalışmalarımızı bu yönde yürütüyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olmasının yelkenle uğraşan sporculara büyük bir avantaj sağladığını vurgulayan Akdurak, "Ülkemizde yelken hızla büyüyor ve gelişiyor. Şu anda yelken sporu daha çok İstanbul, İzmir ve Muğla'da yapılıyor. Bu illerimizin dışında özellikle son yıllarda Tekirdağ, Sinop, Samsun, İskenderun, Mersin, Van ve Bitlis'te de bir gelişme var. Yelken sporunu bütün illerimize yaymak ve sporcu sayısını mümkün olduğunca hızlı bir şekilde büyütmek için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Geleceğe daha da umutla bakıyoruz"

Yelkende bu yıl başarılı sonuçlar aldıklarını vurgulayan Akdurak, birçok madalya kazandıklarını belirterek, "Geleceğe daha da umutla bakıyoruz." dedi.

Akdurak, sporcularının gelişimi için kamp ve eğitim çalışmalarına önem verdiklerini kaydederek, "Sportif anlamda bu yıl hedeflerimize ulaştık, hatta üzerine bile çıktık. Fakat olimpik yapılanmamızla ilgili çalışmalarımız ve uluslararası kamplarımız devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Değişik organizasyonları Türkiye'ye getirerek hem ülke tanıtımına hem de Türk sporuna katkıda bulunmak istediklerini anlatan Akdurak, sadece uluslararası yarışmalara gitmeyi değil, tüm branşlarda madalya elde etmeyi de hedeflediklerini sözlerine ekledi.