İstanbul BB, Romanya'da galibiyet arıyor
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İSTANBUL BB, ROMANYA'DA GALİBİYET ARIYOR

İstanbul BB, Romanya'da galibiyet arıyor

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda mücadele eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor, E Grubu'ndaki ilk maçında 18 Ekim Çarşamba günü Romanya'nın Cluj Napoca takımıyla karşılaşacak.

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Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda mücadele eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor, E Grubu'ndaki ilk maçında 18 Ekim Çarşamba günü Romanya'nın Cluj Napoca takımıyla karşılaşacak.

Kupada, 2. ön eleme turunda Ukrayna ekibi Khimik'e üstünlük sağlayarak adını gruplara yazdıran turuncu-lacivertliler, Romanya temsilcisi karşısında galip gelmeye çalışacak.

Horia Demian Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un yer aldığı E Grubu'nda, Romanya'nın Cluj Napoca takımının yanı sıra Bulgaristan'ın Lukoil Academic ve Gürcistan'ın Dinamo Tiflis ekipleri bulunuyor.

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