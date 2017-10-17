İSTANBUL BB, ROMANYA'DA GALİBİYET ARIYOR

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda mücadele eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor, E Grubu'ndaki ilk maçında 18 Ekim Çarşamba günü Romanya'nın Cluj Napoca takımıyla karşılaşacak.
Kupada, 2. ön eleme turunda Ukrayna ekibi Khimik'e üstünlük sağlayarak adını gruplara yazdıran turuncu-lacivertliler, Romanya temsilcisi karşısında galip gelmeye çalışacak.
Horia Demian Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un yer aldığı E Grubu'nda, Romanya'nın Cluj Napoca takımının yanı sıra Bulgaristan'ın Lukoil Academic ve Gürcistan'ın Dinamo Tiflis ekipleri bulunuyor.