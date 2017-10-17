Banvit Avrupa'da galibiyet peşinde
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BANVİT AVRUPA'DA GALİBİYET PEŞİNDE

Banvit Avrupa'da galibiyet peşinde

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Banvit, C Grubu'ndaki ikinci maçında 18 Ekim Çarşamba günü Slovenya temsilcisi Petrol Olimpija'yı konuk edecek.

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Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Banvit, C Grubu'ndaki ikinci maçında 18 Ekim Çarşamba günü Slovenya temsilcisi Petrol Olimpija'yı konuk edecek.

Basketbolseverlerin ücretsiz takip edebileceği karşılaşma, Kara Ali Acar Spor Salonu'nda saat 19.30'da başlayacak.

C Grubu'nun ilk haftasında normal süresi 80-80 biten maçta İtalyan ekibi Umana Reyer'e üçüncü uzatma sonunda 108-101 mağlup olan turuncu-yeşilli ekipte, Petrol Olimpija müsabakası öncesinde sakat oyuncu bulunmuyor.

Banvit, Avrupa kupalarında bugüne kadar oynadığı 116 karşılaşmada 65 galibiyet, 1 beraberlik ve 50 mağlubiyet aldı.

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