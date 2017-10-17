BÜYÜKÇEKMECE AVRUPA'DA SAHNE ALIYOR

Demir İnşaat Büyükçekmece, Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası G Grubu ilk maçında 18 ekim Çarşamba günü Ukrayna'nın Khimik takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
FIBA Avrupa Kupası 2. ön eleme turunda Estonya ekibi Tartu'yu eleyerek gruplara katılan İstanbul temsilcisi, Khimik'i yenerek kupaya iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
Olymp Spor Merkezi'nde oynanacak karşılaşma 18.00'de başlayacak.
Demir İnşaat Büyükçekmece'nin yer aldığı G Grubu'nda, Ukrayna'dan Khimik ekibinin yanı sıra Belçika'nın Belfius Mons-Hainaut ve Kosova'nın Sigal Priştine takımları bulunuyor.