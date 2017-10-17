İsveç Ligi'nde şampiyon Malmö oldu
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İSVEÇ LİGİ'NDE ŞAMPİYON MALMÖ OLDU

İsveç Ligi'nde şampiyon Malmö oldu

İsveç Birinci Futbol Ligi'nde Malmö'nün deplasmanda Norrköping'i 3-1 yenerek bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi, ülke basınında yer buldu.

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İsveç Birinci Futbol Ligi'nde Malmö'nün deplasmanda Norrköping'i 3-1 yenerek bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi, ülke basınında yer buldu.

İsveç'in en çok satan gazetesi Aftonbladet, şampiyonluk haberini, "İsveç'in en büyük ve en iyi takımı" başlığı ile duyururken, Malmö'nün üst üste ikinci kez şampiyon olduğunu ve böylelikle 20 şampiyonluğa ulaşarak ikinci yıldızı takmaya hak kazandığını hatırlattı.

Expressen gazetesi ise, "Malmö yeniden şampiyonluğunu kutluyor" manşetini atarken, mavi-beyazlıların deplasmanda yaklaşık 100 kişilik taraftarıyla şampiyonluğu sahada doyasıya kutladığını belirtti.
Öte yandan, Malmö'nün şampiyonluğunu ilk kutlayanlardan biri de profesyonel futbola bu takımda başlayan Manchester United'ın yıldızı Zlatan Ibrahimovic oldu. Ibrahimovic, sosyal medya hesabından, mavi-beyazlıların iki yıldızlı logosunun bulunduğu formayı paylaşarak Malmö takımını tebrik etti.

Malmö, 27 hafta sonunda 60 puan toplayarak en yakın takipçisi AIK'nin 10 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti. Toplamda 20. şampiyonluğunu yaşayan Malmö, son 5 sezonda ise 4. kez mutlu sona ulaşmayı başardı.

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