Dünya hentbolu Antalya'da buluşacak

Uluslararası Hentbol Federasyonu'nun (IHF) 36. kongresi, 11-12 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre Granada Luxury Belek Otel'de gerçekleşecek kongreye, Avrupa, Asya, Güney Amerika, Afrika ve Okyanusya kıtalarından IHF'ye üye ülkelerin yöneticileri katılacak. Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı önemli organizasyonda, IHF Başkanı, yönetimi ve kurulları seçilecek.

THF Başkanı Bilal Eyuboğlu'nun da oy kullanacağı seçimlerin yanı sıra kongrede, İngiltere, İskoçya ve Fiji gibi ülkelerin üyelik başvuruları ve 2020-2022 yıllarında yapılacak bazı organizasyonlarına aday ülkeler de değerlendirilecek.

IHF'ye Mısırlı Dr. Hasan Mustafa başkanlık yapıyor.