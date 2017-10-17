Trabzonspor, Terim'i bekliyor
﻿
Site İçi Arama
﻿

TRABZONSPOR, TERİM'İ BEKLİYOR

Trabzonspor, Terim'i bekliyor

Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Trabzonspor'da listenin en başında Fatih Terim var.

529 Okunma

Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Trabzonspor'da listenin en başında Fatih Terim var.

Bordo-mavililer, ilk teklife olumsuz cevap veren Terim'i ikna etmeye çalışıyor.

Başkan Muharrem Usta'nın, Fatih Terim'e yakın kişilerden yardım istediği de öğrenildi.

Usta ile Trabzonspor'un efsane futbolcusu Ali Kemal Denizci vasıtasıyla tecrübeli teknik adamla irtibat kuran Karadeniz ekibi, bir görüşme daha yapacak.

Fatih Terim'i ikna etmek için tüm şartlarını zorlayan Trabzonspor, tecrübeli hocaya sınırsız yetki sunacak.

Terim'i futbolun başına getirmek isteyen Karadeniz ekibi, tüm birimleri de onun planlamasına göre dizayn etmek istiyor.

Başkan Muharrem Usta'nın transferde de tecrübeli hocaya sınırsız yetki sunacağı öğrenildi.

Fatih Terim'in kabul etmemesi durumunda ise Trabzonspor'un alternatifleri Belçikalı teknik adam Prodom, Hırvat Prosinecki, Ertuğrul Sağlam ve Rıza Çalımbay.

ETİKETLER #Trabzonspor
Trabzonspor'un Akhisarspor kabusu
Süper Lig'de fatura yine teknik adamların
Trabzonspor, Derelioğlu yönetiminde çalıştı
TFF'de video hakem zirvesi
3. döneminde 50 maça çıktı
Trabzonspor'dan KAP'a açıklama
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿