TRABZONSPOR, TERİM'İ BEKLİYOR

Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Trabzonspor'da listenin en başında Fatih Terim var.

Bordo-mavililer, ilk teklife olumsuz cevap veren Terim'i ikna etmeye çalışıyor.

Başkan Muharrem Usta'nın, Fatih Terim'e yakın kişilerden yardım istediği de öğrenildi.

Usta ile Trabzonspor'un efsane futbolcusu Ali Kemal Denizci vasıtasıyla tecrübeli teknik adamla irtibat kuran Karadeniz ekibi, bir görüşme daha yapacak.

Fatih Terim'i ikna etmek için tüm şartlarını zorlayan Trabzonspor, tecrübeli hocaya sınırsız yetki sunacak.

Terim'i futbolun başına getirmek isteyen Karadeniz ekibi, tüm birimleri de onun planlamasına göre dizayn etmek istiyor.

Başkan Muharrem Usta'nın transferde de tecrübeli hocaya sınırsız yetki sunacağı öğrenildi.

Fatih Terim'in kabul etmemesi durumunda ise Trabzonspor'un alternatifleri Belçikalı teknik adam Prodom, Hırvat Prosinecki, Ertuğrul Sağlam ve Rıza Çalımbay.