BAKKAL: "OYUNCU GRUBUNUN YETERSİZ OLMADIĞINI..."

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş galibiyetlerinin kaliteli oyuncu grubuna sahip olduklarını gösterdiğini söyledi.

Bakkal, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 8. haftasındaki Beşiktaş galibiyetinin hem camia hem de takıma olumlu yansıdığını ifade etti.

Beşiktaş karşılaşması öncesi takımın başında olduğu dönemde sadece Aytemiz Alanyaspor maçında kötü bir performans sergilediklerini belirten Bakkal, "Diğer maçlarda iyi oynayan bir Gençlerbirliği vardı. Başta koşu mesafesi olmak üzere maç içi değerlerinin yükselmesiyle iyi sinyaller veriyorduk. Beşiktaş gibi takıma karşı disiplinli oynamak ve sonuç almak ayrıca sevindirici. Çünkü Beşiktaş, Türkiye'nin en üretken ve hedefleri en fazla olan takımlarından biri. Hem durdurduk hem de iki gol bulduk." diye konuştu.

Bakkal, Beşiktaş maçında sahada disiplinli oynayan ve bütünleşen bir takım görüntüsü verdiklerini vurgulayarak, sonraki karşılaşmalara da bunu yansıtmak istediklerini dile getirdi.

Bu sezon 2 galibiyeti de ligin iddialı ekipleri Medipol Başakşehir ve Beşiktaş karşısında aldıklarının hatırlatılması üzerine Bakkal, şunları kaydetti:

"İyi ve disiplinli oynadık. Bu aslında şu cevabı veriyor; oyuncu grubunun yetersiz olmadığını ve işine konsantre olduğu zaman her maçı kazanabilecek bir kadroya sahip olduğumuzu gösteriyor. Ben bunu geldiğim günden beri söyledim. Bu ekibin, koşu mesafesini ve kazanma coşkusunu ortaya koyduğu zaman ligin en iyi takımını yendiği görüldü."

- "Haftanın flaş takımları karşılaşacak"

Gelecek hafta deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Bakkal, "Beşiktaş galibiyetinden sonra her maçın önemi var ama bu karşılaşmanın daha önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Bakkal, 8. haftanın flaş sonuçlarına imza atan iki takımın karşı karşıya geleceğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beşiktaş'ı yenen Gençlerbirliği ile Trabzonspor'a deplasmanda 6 gol atan Akhisarspor mücadele edecek. Bundan sonraki yapacaklarımızı belirleyebilecek bir maça gidiyoruz. Moralli hazırlanıyoruz. İnşallah, Beşiktaş maçının verdiği moralle aynı sonuçları diğer karşılaşmalarda da alırız."

Bundan sonraki süreçte istikrarı yakalamaları gerektiğine değinen Bakkal, "İstikrar ve oyun disiplininin bizi bir yerlere getireceğini düşünüyorum." yorumunu yaptı.

- Kaptan, alt sıralardan kurtulacaklarına inanıyor

Gençlerbirliği'nin kaptanı Uğur Çiftçi ise Beşiktaş maçına çok iyi hazırlandıklarını vurgulayarak, "Karşılaşmanın zorlu geçeceğini biliyorduk. Sahada nasıl duracağımıza çok iyi çalıştık. Bu sayede karşılaşmadan galip ayrıldık." ifadelerini kullandı.

Uğur, Teleset Mobilya Akhisarspor'u da mağlup etmek istediklerini belirterek, "Beşiktaş galibiyetinin değerli olması için Akhisarspor maçını da kazanmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sol bekte görev yapan kırmızı-siyahlı oyuncu, alt sıralardan kurtulacaklarına inandığını sözlerine ekledi.