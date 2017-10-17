ZİRAAT BANKASI’NDA ZAFER HAFTASI

Efeler Ligi, 1.lig ve 2.lig takımı olmak üzere 3 ligde mücadele eden Ziraat Bankası bu hafta takımlarının aldığı galibiyetler ile haftayı kayıpsız tamamladı.

Efeler Liginde 5. maçına çıkan Ziraat Bankası rakibi Maliye Milli Piyango karşısında üstün bir oyun ortaya koyarak 3 puan almayı başardı ve namağlup liderliğini sürdürdü. 1. Erkekler A Grubunda sadece alt yapılarından genç takım oyuncuları ile mücadele eden Ziraat Bankası, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediye ile karşılaştı. Gençler rakibini 3-0 yenerek puanını 5’e yükseltti. 2.Lig 2. Grupta mücadele eden Ziraat’li yıldızlar ise ligin ilk haftasında Bursa Temsilcisi Gemlik Spor’u evinde ağırladı. Rakibini 3-0 yenen Ziraat’li yıldızlar lige 3 puan ile başlayarak moral depoladı.