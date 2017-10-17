A.İLHAN VE VEDAT AÇIKLAMALARDA BULUNDU!

Haftayı Beşiktaş galibiyeti ile kapatan Gençlerbirliği’nde Ahmet İlhan Özek ve Vedat Muriqi kulüp web sitesine özel açıklamalarda bulundu. Ahmet İlhan, maçın kendileri için önemine değinirken, gol konusunda da Vedat’la yaşadıkları ilginç anı anlattı:

“Gerçekten güzel ve anlamlı bir galibiyet oldu. Ligdeki durumumuz da iç açıcı değildi. Mutlak kazanmamız gerekiyordu. Hafta içi dersimize çok iyi çalıştık ve sınavı da çok iyi verdiğimizi düşünüyorum.”

Vedat’ın attığı golün başlangıcında yer alan Ahmet İlhan Özek, golle ilgili Vedat’la konuştuklarını ama golü kimin attığının önemli olmadığını, önemli olanın kazanmak olduğunu dile getirdi. Ahmet sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Golü gerekirse kalecimiz atsın ama yeter ki kazanalım”

“Soyunma odasında girince Vedat’a sordum, gol oluyor muydu diye? Abi tam hatırlamıyorum ama olmuyordu galiba dedi. Tabi golün kimin attığının önemi yok, yeter ki takım kazansın. Gerekirse kalecimiz atsın ama biz kazanalım. Bu daha büyük bir mutluluk.”

Vedat Muriqi ise maç günü kulüpte konuştuğu bir çok çalışandan gol atacağına dair sözler duyduğunu söylerken attığı golden sonra hafta içinde ciddi bir sakatlık geçiren Halil İbrahim Pehlivan’ın formasıyla yaşadığı sevince de değindi. Maçtan önce kendisinin de bir hazırlık yaptığını , o golü kim atarsa atsın o formayla sevineceklerini söyleyen Vedat, “bana nasip olduğu için çok mutluyum” dedi.

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“Taraftarımız yanımızda olduğu sürece sırtımız yere gelmez”

“Beşiktaş’ı çok iyi analiz edip, çalıştık. Emeğimizin karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Galip gelmek ayrı bir şey , Beşiktaş’a galip gelmek apayrı bir güzellik oluyor. Başta malzemecimiz Muharrem Abi, kulüp doktorumuz Gürhan Dönmez, herkes oynayacağımı öğrenince gol atacağımı söylediler. Ben de inanmıştım. Gol attım ama takımın kazanması her zaman daha güzel. Muharrem Abi’ye Halil İbrahim’in formasını almasını söyledim. İnşallah gol atarsak gelip senden alacağım dedim. Gol de bana nasip oldu. Çok daha güzel oldu benim için.”

Taraftarın kendisine olan desteğine de değinen Vedat Muriqi, sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Taraftar olmazsa ne maçın kıymeti , ne maçın zevki anlaşılmıyor. Beşiktaş maçındaki tribün de çok güzeldi. Bizi inanılmaz desteklediler. Hepsine teker teker teşekkür ediyorum. Onlar bizim yanımızda olduğu sürece sırtımız yere gelmez.Alnımızın akıyla da Gençlerbirliği’ni layık olduğu yerlere getireceğiz.”