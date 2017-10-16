U17 Milliler, Ermenistan'a fark attı
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U17 MİLLİLER, ERMENİSTAN'A FARK ATTI

U17 Milliler, Ermenistan'a fark attı

2017-2018 UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 3. Grup'taki ikinci maçında 2001 doğumlu futbolculardan oluşan Türkiye, Ermenistan'ı 4-0 yendi.

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2017-2018 UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 3. Grup'taki ikinci maçında 2001 doğumlu futbolculardan oluşan Türkiye, Ermenistan'ı 4-0 yendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çekya'nın Svitavy şehrindeki Svitavsky Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada milli takıma galibiyeti getiren golleri, 23. dakikada Serkan Bakan, 52. dakikada Barışcan Işık Altunbaş, 77. dakikada Mustafa Kaya ve 79. dakikada Abdülkadir Çelik attı.

Grupta oynanan günün diğer maçında İsrail, ev sahibi Çekya'yı 2-0'la geçti.

Türkiye, gruptaki üçüncü ve son maçında 19 Ekim Perşembe günü TSİ 19.00'da Çekya ile karşılaşacak.

Toplam 52 takımın, dörderli 13 gruba ayrıldığı eleme turunda, gruplarını ilk iki sırada bitiren ekipler ile en iyi 4 grup üçüncüsü, Elit Tur'a yükselecek. 

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