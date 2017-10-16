Trabzonspor, Derelioğlu yönetiminde çalıştı
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TRABZONSPOR, DERELİOĞLU YÖNETİMİNDE ÇALIŞTI

Trabzonspor, Derelioğlu yönetiminde çalıştı

Trabzonspor, Süper Lig'de 21 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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Trabzonspor, Süper Lig'de 21 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sahasında 6-1'lik Teleset Mobilya Akhisarspor yenilgisinin ardından teknik direktör Ersun Yanal'ın sözleşmesini tek taraflı fesheden bordo-mavililer, altyapı koordinatörü İhsan Derelioğlu yönetiminde basına kapalı çalışma gerçekleştirdi.

Teleset Mobilya Akhisarspor maçında oynayan futbolcuların, antrenmanı koşuyla tamamladığı, diğer oyuncuların yarı sahada maç yaptığı bildirildi.

Antrenmana sakatlıkları nedeniyle salonda çalışan Juraj Kucka ile Ogenyi Onazi'nin katılmadıkları öğrenildi.

Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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