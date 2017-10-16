Galatasaray zirvede yalnızlaşıyor
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GALATASARAY ZİRVEDE YALNIZLAŞIYOR

Galatasaray zirvede yalnızlaşıyor

Süper Lig'de 8. hafta tek maçla tamamlanırken, Galatasaray bu hafta da ilk sırada yer aldı.

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Süper Lig'de 8. hafta tek maçla tamamlanırken, Galatasaray bu hafta da ilk sırada yer aldı.

Deplasmanda Atiker Konyaspor'u 2-0 mağlup eden sarı kırmızılı takım, en yakın takipçisine 6 puan fark atarak 22 puanla zirvedeki yerini korudu. Antalyaspor'u 3-1 mağlup eden Göztepe, Trabzonspor'u 6-1 yenen Teleset Mobilya Akhisarspor ve Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yenen Medipol Başakşehir, 16'şar puanla 2., 3. ve 4. sırada bulunuyor.

Sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, 14 puan ve averajla 5. sıraya çıktı.

Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilerek düşüşünü sürdürdü. Siyah-beyazlı ekip, 14 puanla 6'ncılığa geriledi.

Haftanın son maçında, sahasında Osmanlıspor'u 3-1 mağlup eden Bursaspor, 2 maçlık yenilgi serisine son verdi ve 8. hafta sonunda 12 puanla 8. sıraya yükseldi.

Ligin 8. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 9. haftanın programı şöyle: 

- Sonuçlar

Gençlerbirliği-Beşiktaş: 2-1

Kardemir Karabükspor-Kayserispor: 1-0

Antalyaspor-Göztepe: 1-3

Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: 2-1

Atiker Konyaspor-Galatasaray: 0-2

Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: 2-3

Trabzonspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: 1-6

Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-1

Bursaspor-Osmanlıspor: 3-1

- Puan durumu

 
  Takımlar O G B M A Y AV P
1. GALATASARAY 8 7 1 0 20 6 14 22
2. GÖZTEPE 8 5 1 2 17 12 5 16
3. TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR 8 5 1 2 14 10 4 16
4. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 8 5 1 2 13 11 2 16
5. FENERBAHÇE 8 4 2 2 17 12 5 14
6. BEŞİKTAŞ 8 4 2 2 13 9 4 14
7. KAYSERİSPOR 8 4 2 2 12 9 3 14
8. BURSASPOR 8 4 0 4 16 13 3 12
9. DEMİR GRUP SİVASSPOR 8 4 0 4 14 14 0 12
10. AYTEMİZ ALANYASPOR 8 3 1 4 16 17 -1 10
11. TRABZONSPOR 8 2 3 3 17 21 -4 9
12. KARDEMİR KARABÜKSPOR 8 2 2 4 11 13 -2 8
13. EVKUR YENİ MALATYASPOR 8 2 2 4 14 17 -3 8
14. KASIMPAŞA 8 2 2 4 12 16 -4 8
15. ATİKER KONYASPOR 8 2 1 5 8 11 -3 7
16. GENÇLERBİRLİĞİ 8 2 1 5 9 17 -8 7
17. ANTALYASPOR 8 1 3 4 9 14 -5 6
18. OSMANLISPOR 8 1 1 6 10 20 -10
 

 

9. hafta programı

20 Ekim Cuma:

20.00 Antalyaspor-Kasımpaşa

20.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor

21 Ekim Cumartesi:

14.00 Osmanlıspor-Kardemir Karabükspor

16.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Gençlerbirliği

19.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Trabzonspor

22 Ekim Pazar:

14.00 Demir Grup Sivasspor-Bursaspor

16.30 Kayserispor-Atiker Konyaspor

19.30 Galatasaray-Fenerbahçe

23 Ekim Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir


 

  Takımlar O G B M A Y AV P
1. GALATASARAY 8 7 1 0 20 6 14 22
2. GÖZTEPE 8 5 1 2 17 12 5 16
3. TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR 8 5 1 2 14 10 4 16
4. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 8 5 1 2 13 11 2 16
5. FENERBAHÇE 8 4 2 2 17 12 5 14
6. BEŞİKTAŞ 8 4 2 2 13 9 4 14
7. KAYSERİSPOR 8 4 2 2 12 9 3 14
8. BURSASPOR 8 4 0 4 16 13 3 12
9. DEMİR GRUP SİVASSPOR 8 4 0 4 14 14 0 12
10. AYTEMİZ ALANYASPOR 8 3 1 4 16 17 -1 10
11. TRABZONSPOR 8 2 3 3 17 21 -4 9
12. KARDEMİR KARABÜKSPOR 8 2 2 4 11 13 -2 8
13. EVKUR YENİ MALATYASPOR 8 2 2 4 14 17 -3 8
14. KASIMPAŞA 8 2 2 4 12 16 -4 8
15. ATİKER KONYASPOR 8 2 1 5 8 11 -3 7
16. GENÇLERBİRLİĞİ 8 2 1 5 9 17 -8 7
17. ANTALYASPOR 8 1 3 4 9 14 -5 6
18. OSMANLISPOR 8 1 1 6 10 20 -10
 

 

  Takımlar O G B M A Y AV P
1. GALATASARAY 8 7 1 0 20 6 14 22
2. GÖZTEPE 8 5 1 2 17 12 5 16
3. TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR 8 5 1 2 14 10 4 16
4. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 8 5 1 2 13 11 2 16
5. FENERBAHÇE 8 4 2 2 17 12 5 14
6. BEŞİKTAŞ 8 4 2 2 13 9 4 14
7. KAYSERİSPOR 8 4 2 2 12 9 3 14
8. BURSASPOR 8 4 0 4 16 13 3 12
9. DEMİR GRUP SİVASSPOR 8 4 0 4 14 14 0 12
10. AYTEMİZ ALANYASPOR 8 3 1 4 16 17 -1 10
11. TRABZONSPOR 8 2 3 3 17 21 -4 9
12. KARDEMİR KARABÜKSPOR 8 2 2 4 11 13 -2 8
13. EVKUR YENİ MALATYASPOR 8 2 2 4 14 17 -3 8
14. KASIMPAŞA 8 2 2 4 12 16 -4 8
15. ATİKER KONYASPOR 8 2 1 5 8 11 -3 7
16. GENÇLERBİRLİĞİ 8 2 1 5 9 17 -8 7
17. ANTALYASPOR 8 1 3 4 9 14 -5 6
18. OSMANLISPOR 8 1 1 6 10 20 -10
 
  Takımlar O G B M A Y AV P
1. GALATASARAY 8 7 1 0 20 6 14 22
2. GÖZTEPE 8 5 1 2 17 12 5 16
3. TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR 8 5 1 2 14 10 4 16
4. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 8 5 1 2 13 11 2 16
5. FENERBAHÇE 8 4 2 2 17 12 5 14
6. BEŞİKTAŞ 8 4 2 2 13 9 4 14
7. KAYSERİSPOR 8 4 2 2 12 9 3 14
8. BURSASPOR 8 4 0 4 16 13 3 12
9. DEMİR GRUP SİVASSPOR 8 4 0 4 14 14 0 12
10. AYTEMİZ ALANYASPOR 8 3 1 4 16 17 -1 10
11. TRABZONSPOR 8 2 3 3 17 21 -4 9
12. KARDEMİR KARABÜKSPOR 8 2 2 4 11 13 -2 8
13. EVKUR YENİ MALATYASPOR 8 2 2 4 14 17 -3 8
14. KASIMPAŞA 8 2 2 4 12 16 -4 8
15. ATİKER KONYASPOR 8 2 1 5 8 11 -3 7
16. GENÇLERBİRLİĞİ 8 2 1 5 9 17 -8 7
17. ANTALYASPOR 8 1 3 4 9 14 -5 6
18. OSMANLISPOR 8 1 1 6 10 20 -10
 
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