GALATASARAY ZİRVEDE YALNIZLAŞIYOR

Süper Lig'de 8. hafta tek maçla tamamlanırken, Galatasaray bu hafta da ilk sırada yer aldı.
Deplasmanda Atiker Konyaspor'u 2-0 mağlup eden sarı kırmızılı takım, en yakın takipçisine 6 puan fark atarak 22 puanla zirvedeki yerini korudu. Antalyaspor'u 3-1 mağlup eden Göztepe, Trabzonspor'u 6-1 yenen Teleset Mobilya Akhisarspor ve Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yenen Medipol Başakşehir, 16'şar puanla 2., 3. ve 4. sırada bulunuyor.
Sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, 14 puan ve averajla 5. sıraya çıktı.
Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilerek düşüşünü sürdürdü. Siyah-beyazlı ekip, 14 puanla 6'ncılığa geriledi.
Haftanın son maçında, sahasında Osmanlıspor'u 3-1 mağlup eden Bursaspor, 2 maçlık yenilgi serisine son verdi ve 8. hafta sonunda 12 puanla 8. sıraya yükseldi.
Ligin 8. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 9. haftanın programı şöyle:
- Sonuçlar
Gençlerbirliği-Beşiktaş: 2-1
Kardemir Karabükspor-Kayserispor: 1-0
Antalyaspor-Göztepe: 1-3
Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: 2-1
Atiker Konyaspor-Galatasaray: 0-2
Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: 2-3
Trabzonspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: 1-6
Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-1
Bursaspor-Osmanlıspor: 3-1
- Puan durumu
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|GALATASARAY
|8
|7
|1
|0
|20
|6
|14
|22
|2.
|GÖZTEPE
|8
|5
|1
|2
|17
|12
|5
|16
|3.
|TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR
|8
|5
|1
|2
|14
|10
|4
|16
|4.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|8
|5
|1
|2
|13
|11
|2
|16
|5.
|FENERBAHÇE
|8
|4
|2
|2
|17
|12
|5
|14
|6.
|BEŞİKTAŞ
|8
|4
|2
|2
|13
|9
|4
|14
|7.
|KAYSERİSPOR
|8
|4
|2
|2
|12
|9
|3
|14
|8.
|BURSASPOR
|8
|4
|0
|4
|16
|13
|3
|12
|9.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|8
|4
|0
|4
|14
|14
|0
|12
|10.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|8
|3
|1
|4
|16
|17
|-1
|10
|11.
|TRABZONSPOR
|8
|2
|3
|3
|17
|21
|-4
|9
|12.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|8
|2
|2
|4
|11
|13
|-2
|8
|13.
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|8
|2
|2
|4
|14
|17
|-3
|8
|14.
|KASIMPAŞA
|8
|2
|2
|4
|12
|16
|-4
|8
|15.
|ATİKER KONYASPOR
|8
|2
|1
|5
|8
|11
|-3
|7
|16.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|8
|2
|1
|5
|9
|17
|-8
|7
|17.
|ANTALYASPOR
|8
|1
|3
|4
|9
|14
|-5
|6
|18.
|OSMANLISPOR
|8
|1
|1
|6
|10
|20
|-10
|4
9. hafta programı
20 Ekim Cuma:
20.00 Antalyaspor-Kasımpaşa
20.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor
21 Ekim Cumartesi:
14.00 Osmanlıspor-Kardemir Karabükspor
16.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Gençlerbirliği
19.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Trabzonspor
22 Ekim Pazar:
14.00 Demir Grup Sivasspor-Bursaspor
16.30 Kayserispor-Atiker Konyaspor
19.30 Galatasaray-Fenerbahçe
23 Ekim Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir