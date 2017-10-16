"TAKIM ÜZERİNDE HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Monaco maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını dile getiren Şenol Güneş, zor bir maça çıkacaklarını ve Monaco'nun aldığı puanının kimseyi yanıltmaması gerektiğini söyledi.

“İki maç oynandı. Dört maç daha var. Zor bir maç oynayacağız. Bireysel oyuncuları çok kaliteli olan bir takıma karşı oynayacağız. Monaco ile üst üste iki maç yapacağız. Evimizde oynayacağımız maçın ardından grup şekillenecek. Bu maça en iyi şekilde hazırlandık. İyi futbol oynayacağımızı düşünüyorum. Bütün oyuncularım burada. Performans olarak tam hazır olmayan oyuncular olabilir. Güzel futbol oynamak iyi sonuç almak istiyoruz. Takım üzerinde herhangi bir olumsuzluk yok. Sadece Salı günkü maçı düşünüyoruz. Ben oyuncularımın ellerinden gelen gayreti göstereceklerini düşünüyorum. Rakibin gücünü biliyoruz. O oyuna kendi oyunumuzla cevap verip iyi sonuç almak istiyoruz. Puanlara bakarak oynamayacağız kendi oyunumuza bakacağız. İyi oyuncuları var. Seyirci baskısı olmasını beklemiyorum. Güzel bir maç olmasını bekliyorum.”