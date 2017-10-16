TALİSCA: "İYİ GİDİŞATI SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ"

Devler Ligi'nde Salı günü deplasmanda oynayacakları Monaco maçı öncesi basın toplantısında konuşan Talisca, çok önemli bir maça çıkacaklarını söyledi.

Kaliteli bir takıma karşı oynayacaklarını belirten Brezilyalı yıldız "Dengeli bir gruptayız. İlk iki maçı kazandık. Buraya 6 puan ile geldik. İyi gidişatı sürdürmek istiyoruz. Soyunma odasında atmosfer gayet iyi." dedi.

Ligde istedikleri sonuçlarını alamadıklarını vurgulayan Talisca, "Takım içinde dayanışma yüksek. Avrupa’da konsantrasyonumuz çok yüksek. Bunu Salı günkü maçta sahada göstermek istiyoruz. Sahada yer almak her zaman önemli benim için. Bazen ritim bulmak kolay olmuyor. Bazen sahada farklı çözümler bulmak gerekiyor. Ben her maçta konsantrasyonumu yüksek tutmaya çalışıyorum. Yarın akşam sahada iki kaliteli takım olacak. Rakip iç saha avantajını kullanmak isteyecek. Sahada sakin kalarak istediğimiz sonucu almaya çalışacağız.” şeklinde konuştu.