TFF 1. LİG'DE SON DURUM

TFF 1. Lig'de 8. hafta tek maçla tamamlandı. Ümraniyespor, 17 puanla liderliğe yükseldi.
Haftanın son maçında Grandmedical Manisaspor, sahasında Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı.
TFF 1. Lig'de haftanın maçlarında alınan sonuçlar, puan durumu ve 9. hafta programı şöyle:
- Sonuçlar
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor: 1-0
Ümraniyespor-Elazığspor: 2-1
Balıkesirspor Baltok-Gaziantepspor: 2-0
Gazişehir Gaziantep-Akın Çorap Giresunspor: 1-1
MKE Ankaragücü-Boluspor: 2-0
Çaykur Rizespor-Samsunspor: 1-1
Altınordu-Adanaspor: 1-1
Adana Demirspor-Eskişehirspor: 3-1
Grandmedical Manisaspor-Denizlispor: 1-1
- Puan durumu
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|ÜMRANİYESPOR
|8
|5
|2
|1
|14
|7
|7
|17
|2.
|AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR
|8
|4
|4
|0
|12
|5
|7
|16
|3.
|ALTINORDU
|8
|4
|2
|2
|17
|10
|7
|14
|4.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|8
|4
|2
|2
|11
|7
|4
|14
|5.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|8
|4
|2
|2
|17
|14
|3
|14
|6.
|ELAZIĞSPOR
|8
|4
|2
|2
|13
|10
|3
|14
|7.
|ADANA DEMİRSPOR
|8
|4
|2
|2
|14
|12
|2
|14
|8.
|ADANASPOR
|8
|4
|1
|3
|9
|11
|-2
|13
|9.
|BALIKESİRSPOR BALTOK
|8
|3
|3
|2
|15
|13
|2
|12
|10.
|İSTANBULSPOR
|8
|3
|2
|3
|8
|8
|0
|11
|11.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|8
|2
|3
|3
|7
|10
|-3
|9
|12.
|SAMSUNSPOR
|8
|2
|3
|3
|6
|9
|-3
|9
|13.
|BOLUSPOR
|8
|2
|2
|4
|9
|10
|-1
|8
|14.
|GAZİŞEHİR GAZİANTEP
|8
|1
|4
|3
|7
|6
|1
|7
|15.
|GRANDMEDİCAL MANİSASPOR
|8
|2
|1
|5
|11
|14
|-3
|7
|16.
|ESKİŞEHİRSPOR
|8
|1
|4
|3
|13
|17
|-4
|7
|17.
|DENİZLİSPOR
|8
|1
|2
|5
|8
|15
|-7
|5
|18.
|GAZİANTEPSPOR
|8
|1
|1
|6
|4
|17
|-13
|4
9. hafta programı
20 Ekim Cuma:
18.00 Adanaspor-MKE Ankaragücü
21 Ekim Cumartesi:
13.00 İstanbulspor-Altınordu
13.00 Denizlispor-Adana Demirspor
19.30 Gaziantepspor-Çaykur Rizespor
22 Ekim Pazar:
13.00 Ümraniyespor-Gazişehir Gaziantep
13.00 Akın Çorap Giresunspor-Grandmedical Manisaspor
15.30 Eskişehirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
15.30 Elazığspor-Samsunspor
18.00 Boluspor-Balıkesirspor Baltok