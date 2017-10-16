TFF 1. Lig'de son durum
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TFF 1. LİG'DE SON DURUM

TFF 1. Lig'de son durum

TFF 1. Lig'de 8. hafta tek maçla tamamlandı.

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TFF 1. Lig'de 8. hafta tek maçla tamamlandı. Ümraniyespor, 17 puanla liderliğe yükseldi.

Haftanın son maçında Grandmedical Manisaspor, sahasında Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 1. Lig'de haftanın maçlarında alınan sonuçlar, puan durumu ve 9. hafta programı şöyle:

- Sonuçlar

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor: 1-0

Ümraniyespor-Elazığspor: 2-1

Balıkesirspor Baltok-Gaziantepspor: 2-0

Gazişehir Gaziantep-Akın Çorap Giresunspor: 1-1

MKE Ankaragücü-Boluspor: 2-0

Çaykur Rizespor-Samsunspor: 1-1

Altınordu-Adanaspor: 1-1

Adana Demirspor-Eskişehirspor: 3-1

Grandmedical Manisaspor-Denizlispor: 1-1

- Puan durumu

 

  Takımlar O G B M A Y AV P
1. ÜMRANİYESPOR 8 5 2 1 14 7 7 17
2. AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR 8 4 4 0 12 5 7 16
3. ALTINORDU 8 4 2 2 17 10 7 14
4. MKE ANKARAGÜCÜ 8 4 2 2 11 7 4 14
5. ÇAYKUR RİZESPOR 8 4 2 2 17 14 3 14
6. ELAZIĞSPOR 8 4 2 2 13 10 3 14
7. ADANA DEMİRSPOR 8 4 2 2 14 12 2 14
8. ADANASPOR 8 4 1 3 9 11 -2 13
9. BALIKESİRSPOR BALTOK 8 3 3 2 15 13 2 12
10. İSTANBULSPOR 8 3 2 3 8 8 0 11
11. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 8 2 3 3 7 10 -3 9
12. SAMSUNSPOR 8 2 3 3 6 9 -3 9
13. BOLUSPOR 8 2 2 4 9 10 -1 8
14. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 8 1 4 3 7 6 1 7
15. GRANDMEDİCAL MANİSASPOR 8 2 1 5 11 14 -3 7
16. ESKİŞEHİRSPOR 8 1 4 3 13 17 -4 7
17. DENİZLİSPOR 8 1 2 5 8 15 -7 5
18. GAZİANTEPSPOR 8 1 1 6 4 17 -13 4
 

 9. hafta programı

20 Ekim Cuma:

18.00 Adanaspor-MKE Ankaragücü

21 Ekim Cumartesi:

13.00 İstanbulspor-Altınordu

13.00 Denizlispor-Adana Demirspor

19.30 Gaziantepspor-Çaykur Rizespor

22 Ekim Pazar:

13.00 Ümraniyespor-Gazişehir Gaziantep

13.00 Akın Çorap Giresunspor-Grandmedical Manisaspor

15.30 Eskişehirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

15.30 Elazığspor-Samsunspor

18.00 Boluspor-Balıkesirspor Baltok
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