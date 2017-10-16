MANİSASPOR 1 - DENİZLİSPOR 1

Manisaspor 1 - Denizlispor 1
TFF 1.Lig 8. haftasında Manisaspor ile Denizlispor Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Manisaspor: Emrullah Şalk, Berkay Samancı, Hikmet Balioğlu, Ümit Yasin Arslan, Abdülkadir Korkut, Mustafa Sevgi (63' Metin Yüksel), Daniel Dimov, Constantin Bakaki (46' Zahit Fındık), Slavko Perovic, Axel Meye, Iyayi Atiemwen
Teknik Direktör: Hamit Cihan
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Denizlispor: Asil Kaan Güler, Ömer Alp Kulga, Kerem Can Akyüz, Taha Can Velioğlu, Burak Altıparmak, Anıl Taşdemir (62' Alfred Sankoh), Barış Örücü, Taşkın İlter, Ziya Alkurt (87' Andre Moritz), Leandro Kappel, Yasin Ozan (71' Cihan Özkaymak)
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Zorbay Küçük, Mehmet Şahan Yılmaz, Murat Temel, Ahmet Turan Timuroğlu
Goller: DK 3: Leandro Kappel (Denizlispor), DK 66: Abdülkadir Korkut (Manisaspor)
Sarı Kartlar: DK 31: Mustafa Sevgi (Manisaspor), DK 43: Axel Meye (Manisaspor), DK 48: Taşkın İlter (Denizlispor), DK 57: Ümit Yasin Arslan (Manisaspor), DK 65: Leandro Kappel (Denizlispor), DK 68: Burak Altıparmak (Denizlispor), DK 85: Ziya Alkurt (Denizlispor), DK 90: Emrullah Şalk (Manisaspor), DK 90: Alfred Sankoh (Denizlispor)
Kırmızı Kart: DK 90: Ümit Yasin Arslan (Manisaspor)