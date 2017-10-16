Manisaspor 1 - Denizlispor 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

MANİSASPOR 1 - DENİZLİSPOR 1

Manisaspor 1 - Denizlispor 1

TFF 1.Lig 8. haftasında Manisaspor ile Denizlispor Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

232 Okunma

Manisaspor 1 - Denizlispor 1

TFF 1.Lig 8. haftasında Manisaspor ile Denizlispor Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Manisaspor: Emrullah Şalk, Berkay Samancı, Hikmet Balioğlu, Ümit Yasin Arslan, Abdülkadir Korkut, Mustafa Sevgi (63' Metin Yüksel), Daniel Dimov, Constantin Bakaki (46' Zahit Fındık), Slavko Perovic, Axel Meye, Iyayi Atiemwen

Teknik Direktör: Hamit Cihan

Denizlispor: Asil Kaan Güler, Ömer Alp Kulga, Kerem Can Akyüz, Taha Can Velioğlu, Burak Altıparmak, Anıl Taşdemir (62' Alfred Sankoh), Barış Örücü, Taşkın İlter, Ziya Alkurt (87' Andre Moritz), Leandro Kappel, Yasin Ozan (71' Cihan Özkaymak)

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Hakem: Zorbay Küçük, Mehmet Şahan Yılmaz, Murat Temel, Ahmet Turan Timuroğlu

Goller: DK 3: Leandro Kappel (Denizlispor), DK 66: Abdülkadir Korkut (Manisaspor)

Sarı Kartlar: DK 31: Mustafa Sevgi (Manisaspor), DK 43: Axel Meye (Manisaspor), DK 48: Taşkın İlter (Denizlispor), DK 57: Ümit Yasin Arslan (Manisaspor), DK 65: Leandro Kappel (Denizlispor), DK 68: Burak Altıparmak (Denizlispor), DK 85: Ziya Alkurt (Denizlispor), DK 90: Emrullah Şalk (Manisaspor), DK 90: Alfred Sankoh (Denizlispor)

Kırmızı Kart: DK 90: Ümit Yasin Arslan (Manisaspor)

﻿

8 haftada 9 namağlup takım
İşte Manisaspor - Denizlispor maçında ilk 11'ler
Futbol: Haftanın programı
TFF 1. Lig'de 4 haftalık program
TFF 1. Lig'te haftanın programı...
Fatih Tekke işbaşı yaptı...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿