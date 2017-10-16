NALÇACILILAR'DAN SALDIRIYA UĞRAYAN TARAFTARA ZİYARET

Nalçacılılar Taraftar Derneği Başkanı İbrahim Apalı, Galatasaraylı taraftarın Konya'da saldırıya uğraması ile ilgili, "Arkadaşımıza gece ulaştık. Olayın fevri olduğunu ve bütün Konya'ya mal etmemesi gerektiğini söyledik. Özrümüzü dileyip Konyaspor forması hediye ettik." dedi.

Apalı, Atiker Konyaspor-Galatasaray maçı öncesinde sarı-kırmızılı bir taraftarın saldırıya uğramasının, asla tavsip etmedikleri, üzücü bir olay olduğunu söyledi.

"Özrümüzü dileyip Konyaspor forması hediye ettik"

Konyaspor olarak zor bir dönemden geçtiklerini belirten Apalı, "Böyle bir olayın olması bizi çok üzdü. Tabii birkaç kişinin yaptığı olayın bütün Konyaspor taraftarına mal edilmesi çok yanlış. Arkadaşımıza gece ulaştık. Olayın fevri olduğunu ve bütün Konya'ya mal etmemesi gerektiğini söyledik. Özrümüzü dileyip Konyaspor forması hediye ettik. Kendisini perşembe günü oynanacak Atiker Konyaspor-Salzburg maçına davet ettik. Formasını giyip gelecek, maça beraber gideceğiz. Bütün kamuoyundan özür diliyoruz. Konyaspor olarak böyle şeylerle anılmak istemiyoruz" diye konuştu.

Apalı, taraftarlar olarak yaşanan bu olaydan ders çıkaracaklarını dile getirerek, "İnşallah bundan sonra herkes daha dikkatli, daha bilinçli bir Konyaspor taraftarı görecek." ifadesini kullandı.

Saldırıya uğrayan taraftarın Muğla'dan bu yıl üniversite eğitimi için kente geldiğini anlatan Apalı, şunları kaydetti:

"Bilinçli bir kardeşimiz. O da bunun 5-10 kişinin fevri olarak yaptığı bir eylem olduğunun farkında. Çünkü cezalı olduğumuz bir maçta, bir insanın art niyetli olmasa stadın etrafında ne işi var. O da farkında ve rahatsız oldu bu durumdan. Üzüldü. Bütün Konya ve Konyaspor taraftarının böyle bir şeyle gündeme gelmesine üzüldüğünü belirtti. Uzun yıllar burada olacak kardeşimizle sürekli görüşeceğiz. İnşallah telafisini yapacağız diye düşünüyoruz."