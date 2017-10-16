Yeşilgiresun'dan saat değişikliği isteği
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YEŞİLGİRESUN'DAN SAAT DEĞİŞİKLİĞİ İSTEĞİ

Yeşilgiresun'dan saat değişikliği isteği

Yeşilgiresun Belediyespor'un, 22 Ekim Pazar günü saat 13.00'te Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile yapacağı karşılaşmanın başlama saatinin değiştirilmesi için TBF'ye başvurduğu öğrenildi.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor'un, 22 Ekim Pazar günü saat 13.00'te Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile yapacağı karşılaşmanın başlama saatinin değiştirilmesi için Türkiye Basketbol Federasyonuna (TBF) başvurduğu bildirildi.

Yeşil-beyazlı kulübün menajeri Serdar Apaydın, yaptığı yazılı açıklamada, aynı saatte TFF 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor ile Grandmedical Manisaspor karşılaşmasının Giresun Atatürk Stadı'nda oynanacağını belirtti.

Güvenlik zaafiyetine neden olmaması adına TBF'ye, kendi karşılaşmalarının başlama saatinin değiştirilmesi yönünde başvuruda bulunduklarını kaydeden Apaydın, "Bu doğrultuda gerekli yazışmalarımızı tamamladık. Federasyon da uygun görürse Sakarya Büyükşehir Belediyespor maçını başka saatte oynamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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