Endonezya Ligi'nde trajik olay
﻿
Site İçi Arama
﻿

ENDONEZYA LİGİ'NDE TRAJİK OLAY

Endonezya Ligi'nde trajik olay

Endonezya Ligi'nde oynanan Persela Lamongan-Semen Padang maçında trajik bir olay yaşandı.

196 Okunma

Endonezya Ligi'nde oynanan Persela Lamongan-Semen Padang maçında trajik bir olay yaşandı.

Bir pozisyonda takım arkadaşı ile çarpışan 38 yaşındaki Endonezyalı kaleci Choirul Huda olayın ardından beyin travması geçirip hayatını kaybetti.

Huda, ilk yarının sonlarına doğru bir pozisyonda takım arkadaşı Ramon Rodrigues ve Pedang oyuncusu Marcel Sacramento'yla çarpıştı. 

Olayın ardından bilincini kaybeden kalecinin yardımına kulüp doktorları koştular ve oyuncuyu hızla hastaneye sevk ettiler.

Ancak Huda, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.  

ETİKETLER
İşte Bursaspor - Osmanlıspor maçında ilk 11'ler
Halkbank Vakıfbank'ı ağırlıyor
Akhisar hazırlıkları başladı
Ankaragücü, Hız kesmeden çalışıyor
8 haftada 9 namağlup takım
Halkbank Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Slobodan Kovac değerlendirmelerde bulundu
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿