ENDONEZYA LİGİ'NDE TRAJİK OLAY

Endonezya Ligi'nde oynanan Persela Lamongan-Semen Padang maçında trajik bir olay yaşandı.
Bir pozisyonda takım arkadaşı ile çarpışan 38 yaşındaki Endonezyalı kaleci Choirul Huda olayın ardından beyin travması geçirip hayatını kaybetti.
Huda, ilk yarının sonlarına doğru bir pozisyonda takım arkadaşı Ramon Rodrigues ve Pedang oyuncusu Marcel Sacramento'yla çarpıştı.
Olayın ardından bilincini kaybeden kalecinin yardımına kulüp doktorları koştular ve oyuncuyu hızla hastaneye sevk ettiler.
Ancak Huda, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.