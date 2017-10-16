3. DÖNEMİNDE 50 MAÇA ÇIKTI

Trabzonspor, sözleşmesini tek taraflı feshettiği teknik direktör Ersun Yanal'ın 3. döneminde 50 maça çıktı.

Bordo-mavili kulüple 25 Mayıs 2016 tarihinde sözleşme imzalayan Yanal, 509 gün boyunca takımın başında kaldı. Karadeniz ekibi, bu dönemde çıktığı 50 resmi karşılaşmada 20 galibiyet, 15 beraberlik, 15 mağlubiyet aldı.

Trabzonspor, Yanal ile 2016-2017 sezonunu ligde 34 maçta 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet elde ederek 51 puanla 6. sırada tamamladı. Söz konusu sezonda Türkiye Kupası'nda grup aşamasında elenen Karadeniz ekibi, 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

Bu sezon ligde 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle 9 puan toplayan Karadeniz ekibi, 11. sırada bulunuyor.

İlk olarak 2007-2008 sezonun 11. haftasındaki Ankaraspor maçıyla Karadeniz ekibinde göreve başlayan Ersun Yanal, 2008-2009 sezonunun 29. haftasında takımdan ayrılmıştı. Yanal yönetimindeki Trabzonspor, bu dönemde 53 lig maçında 26 galibiyet, 16 yenilgi ve 11 beraberlik yaşadı. Bordo-mavililer, kupada ise 4 maçı kazandı, 4 mağlubiyet aldı ve 1 karşılaşmayı berabere tamamladı.

Trabzonspor, Yanal'ın 550 gün ile en uzun süren ilk döneminde 62 resmi maçta 30 galibiyet elde etti, 12 maçta berabere aldı, 20 maçta ise yenildi.

- İkinci dönemi kısa sürdü

Ersun Yanal'ın bordo-mavili kulüpte görev aldığı ikinci dönem, en kısa süren dönem olmuştu.

Teknik direktör Vahid Halilhodzic'in takımdan ayrılmasının ardından 12 Kasım 2014'te bordo-mavili takım ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayarak göreve gelen Ersun Yanal yönetimindeki Trabzonspor, 1 Temmuz'a kadar olan 7 aylık dönemde 36 resmi maçta 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı.

2014-2015 sezonunda ligin 10. haftası öncesi takımın başına geçen Ersun Yanal, ligde 25 haftalık görev süresi içinde 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet gördü.

Yanal ile Avrupa kupasında 3 kez yenilen ve 1 galibiyet elde eden Karadeniz ekibi, Türkiye Kupası'nda ise 3 maçı kazandı, 3 beraberlik yaşadı ve 1 kez yenildi.

- Toplam 148 resmi maç

Trabzonspor, Ersun Yanal yönetiminde 3 dönemde toplam 148 resmi maç oynadı.

Bordo-mavililer, bu maçlarda 67 galibiyet, 45 mağlubiyet, 36 beraberlik elde etti.