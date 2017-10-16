Beşiktaş Fransa'da!
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BEŞİKTAŞ FRANSA'DA!

Beşiktaş Fransa'da!

Beşiktaş Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. haftasında yarın deplasmanda Monaco ile yapacağı maç için Fransa'ya gitti.

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Beşiktaş Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. haftasında yarın deplasmanda Monaco ile yapacağı maç için Fransa'ya gitti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla hareket eden siyah-beyazlı kafile, Nice Havalimanı'na ulaştı. Siyah-beyazlılar, ardından kara yolu ile maçın oynanacağı kente geçti.

Kafilede Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, genel sekreter Ahmet Ürkmezgil, yönetim kurulu üyeleri Metin Albayrak, Ahmet Cihat Kumuşoğlu ve Hakan Özköse de yer aldı.

Siyah-beyazlı ekibi Nice Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı. Futbolcular, kendilerine sevgi gösterilerinde bulunanan taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Karşılaşma öncesi son çalışmasını saat 21.00'de maçın oynanacağı II. Louis Stadı'nda yapacak Beşiktaş'ta TSİ 20.30'da teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcunun katılacağı basın toplantısı düzenlenecek.

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