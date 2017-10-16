Tolga Ciğerci derbiye yetişecek mi?
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TOLGA CİĞERCİ DERBİYE YETİŞECEK Mİ?

Tolga Ciğerci derbiye yetişecek mi?

Galatasaray'da Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi moraller yerinde... Sarı-kırmızılılarda tedavisi süren Tolga Ciğerci dışında eksik bulunmuyor.

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Galatasaray'da Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi moraller yerinde... Sarı-kırmızılılarda tedavisi süren Tolga Ciğerci dışında eksik bulunmuyor. Sağlık ekibi milli oyuncuyu derbiye yetiştirebilmek için yoğun çaba harcıyor.

Süper Lig'in 8'inci haftasında Atiker Konyaspor'u deplasmanda 2-0 ile geçen Galatasaray'da moraller yerinde. Gomis'in 2 maç aradan sonra golle buluşması ve Selçuk İnan'ın ortaya koyduğu oyun, teknik direktör Igor Tudor'un yüzünü güldürdü.

Rodriguez'in yerine 32'nci dakikada oyuna giren ve galibiyetin önemli pay sahiplerinden biri olan Selçuk'un da son derece mutlu olduğu öğrenildi.

Sarı-kırmızlılar, Atiker Konyaspor maçının ardından izin yapmadan Pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisi için çalışmalarını da sürdürdü.

Teknik direktör Igor Tudor, Tolga Ciğerci için sağlık ekibinin raporunu bekliyor. Tolga'nın derbide forma giymesi için yoğun bir çaba harcanıyor.

Bu arada Galatasaray topladığı 22 puanla kendi adına son 12 yılın en iyi sonucuna ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, 2005-2006 sezonunun ardından 9'uncu haftaya ilk kez 22 puanla girdi.

ETİKETLER #Galatasaray
TFF'de derbi öncesi dev zirve!
Galatasaray'dan Rodrigues açıklaması
8 haftada 9 namağlup takım
Gomis kariyerinin zirvesinde
Son 12 sezonun en iyi Galatasaray'ı
Atiker Konyaspor 0 - Galatasaray 2
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