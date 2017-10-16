BEŞİKTAŞLI YÖNETİCİLER, MONACO MAÇI İÇİN İDDİALI

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Monaco maçını kazanmaları durumunda gruptan çıkmak için önemli bir avantaj elde edeceklerini söyledi.

Monaco maçı için Fransa'nın Nice kentine gelen siyah-beyazlı kafilede Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra genel sekreter Ahmet Ürkmezgil ve yönetim kurulu üyesi Metin Albayrak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın Avrupa'da başarılı sonuçlar aldığına değinen Çebi, "Galip gelirsek gruptan çıkmak için çok büyük bir şans elde edeceğiz. Bundan sonraki maçlarda daha rahat ve stressiz oynama şansı elde edeceğiz. Avrupa'da iyi ve başarılı bir süreç geçiriyoruz. İnşallah bu bozulmaz ve yolumuza devam ederiz." diye konuştu.

Süper Lig'de üst üste alınan kötü sonuçların kendilerini ileride zorlayacağını aktaran Çebi, "Futbolun fıtratından bu tip sonuçlar var. Önemli olan sonuç ve ipi göğüslemektir. Bunları konuşmak için daha çok erken. Tabii ki kaybettiğimiz puanlar bizi ileride zorlayacaktır." ifadelerini kullandı.

- Ürkmezgil: "İnşallah buradan iyi bir sonuçla döneriz"

Ahmet Ürkmezgil, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco karşısında alacakları galibiyetle Süper Lig'deki kötü sonuçları silmek istediklerini kaydetti.

Beşiktaş'ın Monaco maçına farklı bir psikoloji ve moralle çıkacağını vurgulayan siyah-beyazlı kulübün genel sekreteri, "Hava çok güzel. İnşallah buradan iyi bir sonuçla döneriz. Aynı zamanda son lig maçındaki kötü neticeyi de silmiş oluruz. Takımımızın farklı bir psikoloji ve moralle bu maça çıkacağını düşünüyorum. Bizler de aynı şekildeyiz. İnşallah iyi bir oyun olur ve bir sıkıntı yaşamadan döneriz." şeklinde görüş belirtti.

Ürkmezgil, Monaco deplasmanında beraberlikle ayrılmanın iyi sonuç olacağını belirterek, "Deplasmanda alınacak 1 puanın çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bu maçta alacağımız galibiyet de çok güzel olacaktır ama beraberlik de işi iyi bir noktaya getirir." değerlendirmesinde bulundu.

Futbolcuların maç seçtiği şeklindeki yorumlara katılmadığını dile getiren Ahmet Ürkmezgil, "Maç seçme konuşulacak bir konu değil. Bu hep söylenir ama böyle bir şey yok. İnsan gazozuna da oynasa maç seçmez. Her maçın atmosferi ve konsantrasyonu çok farklı oluyor. Bunun maç seçme olarak adlandırılması bence yanlış." diye konuştu.

- Albayrak: "Buraya 3 puan almak için geldik"

Metin Albayrak, Monaco maçını kazanmaları durumunda gruptan çıkma adına çok büyük avantaj elde edeceklerini söyledi.

Amaçlarının ikinci tura çıkmak olduğunu anlatan Albayrak, "Buraya 3 puan almak için geldik. Eğer kazanırsak grubumuzda çok büyük bir avantaj elde edip, büyük bir olasılıkla çıkacağız. Amacımız da ikinci tura çıkmak." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de üst üste 3 maçta kazanamadıklarının hatırlatılması üzerine siyah-beyazlı kulübün yöneticisi, şunları kaydetti:

"Bu maçın havası farklı olur. Her takımın kötü oynama lüksü vardır. İki sezondur herkesi iyi futbola alıştırdığımız için bir Ankara sendromu yaşadık. Aslında bize hiç yakışmadı ama bunun üstesinden gelebilecek güce ve tecrübeye sahibiz. Monaco maçının havası çok farklı. Herkes bunun bilincinde. Sadece kulübümüz için değil, ülkemiz için de alacağımız puan veya puanlar çok önemli."

Metin Albayrak, UEFA Şampiyonar Ligi'nde deplasmana taraftar götürmeme kararlarıyla ilgili ise, "UEFA'ya kesin bir bilgi verdik. Türk pasaportu taşıyan hiç kimseye Monaco tarafından bilet verilmeyecek ve içeri sokulmayacak. Çift pasaport taşıyan vatandaşlarımız için bir şey yapamayız. Taraftarımızdan korktuğumuzdan değil ama haksızlığa uğradığımız Olympique Lyon maçından sonraki cezadan muzdaribiz. İnşallah kazasız belasız şekilde atlatırız. Çünkü herhangi bir şeyde 1 sene ceza alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

G Grubu'nda 1 puanı bulunan Monaco'nun baskı altına olacağını belirten Albayrak, "Biz onlardan çok daha rahatız. Bize baskı kuracaklarını düşünüyorum. Geniş bir kadroya sahibiz. Bize ilk 20 dakika taraftarının da etkisiyle baskı kuracaklardır ama bunun altından kalkacağız." diyerek sözlerini tamamladı.