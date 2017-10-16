İşte Bursaspor - Osmanlıspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE BURSASPOR - OSMANLISPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Bursaspor - Osmanlıspor maçında ilk 11'ler

Süper Lig 2017-2018 8. haftasında Bursaspor ile Osmanlıspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Bursaspor - Osmanlıspor maçında ilk 11'ler

Bugün 20:00'da başlayacak Bursaspor - Osmanlıspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 8. Haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu

Bursaspor: Sorin Bogdan Stancu, Harun Tekin, Ertuğrul Ersoy, Chrıstıan Chagas Tarouco, Crıstobal Andres Jorquera Torres, Pablo Martın Batalla, Jıres Kembo Ekoko, Aziz Eraltay, Barış Yardımcı, Ndubısı Mıkel Agu, William Paul Ekong

Teknik Direktör: Paul Joseph Marie Le Guen

Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Numan Çürüksu, Tıago Mıguel Baıa Pınto, Adewole Raheem Lawal, Josue Fılıpe Soares Pesqueıra, Musa Çağıran, Amınu Umar, Serdar Gürler, Koray Altınay, Souleymane Doukara, Andreas Beyer Maxso

Teknik Direktör: İrfan Buz

Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Koray Gençerler

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