Halkbank Vakıfbank'ı ağırlıyor
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HALKBANK VAKIFBANK'I AĞIRLIYOR

Halkbank Vakıfbank'ı ağırlıyor

Vestel Venüs Sultanlar Liginde 2017-18 sezonu yarın yapılacak karşılaşmalarla başlayacak.

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Halkbank, Şampiyonu ağırlıyor

Vestel Venüs Sultanlar Liginde 2017-2018 sezonu yarın (7 Ekim, Salı) oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Başkent temsilcisi Halkbank, ligin şampiyonluk adaylarından Vakıfbank’la Ankara’da karşılaşacak. Başkent Voleybol Salonunda oynanacak müsabaka saat 17:00’de başlayacak ve TRT Spor HD kanalından naklen yayınlanacak.

 

İyi başlangıç istiyoruz

Sezonun ilk maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Halkbank Bayan Takım Sorumlusu Esen Gürbüzsel, sezonun tüm takımlar için hayırlı olmasını diledi.

Gürbüzsel şunları söyledi:

İlk maçta güçlü bir rakiple karşı karşıya geleceğiz. Süper Kupa’yı kazanarak ne kadar formda bir takım olduklarını gösterdiler. Biz de iyi bir hazırlık dönemi geçiirdik. Dengeli ve genç bir kadromuz var. Yine altyapımızdan yetiştirdiğimiz oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadro. Voleybol sürprizlere açık bir spor. Bu sürprize imza atan taraf olmak veiyi bir başlangıç yapmak istiyoruz” diye konuştu.

 

Haftanın programı şöyle:

 

TARİH

SAAT

SALON

TAKIMLAR

17.10.2017

17:00  

Başkent Voleybol Salonu

Halkbank

VakıfBank

18.10.2017

18:00

   Cengiz Göllü Voleybol Salonu Bursa       

Bursa B.Şehir Bld.

Fenerbahçe

18.10.2017

17:00

Anafartalar Spor Salonu Çanakkale

Çanakkale Bld.

Seramiksan

18.10.2017

14:00

Akatlar Spor Salonu İstanbul

Beşiktaş

İlbank

18.10.2017

17:00

Beylikdüzü Spor Kompleksi İstanbul

Beylikdüzü Voleybol İhtisas

Eczacıbaşı VitrA

18.10.2017

17:30

GS Park Voleybol Salonu İstanbul

Galatasaray

Nilüfer Bld.
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