HALKBANK VAKIFBANK'I AĞIRLIYOR

Halkbank, Şampiyonu ağırlıyor

Vestel Venüs Sultanlar Liginde 2017-2018 sezonu yarın (7 Ekim, Salı) oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Başkent temsilcisi Halkbank, ligin şampiyonluk adaylarından Vakıfbank’la Ankara’da karşılaşacak. Başkent Voleybol Salonunda oynanacak müsabaka saat 17:00’de başlayacak ve TRT Spor HD kanalından naklen yayınlanacak.

İyi başlangıç istiyoruz

Sezonun ilk maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Halkbank Bayan Takım Sorumlusu Esen Gürbüzsel, sezonun tüm takımlar için hayırlı olmasını diledi.

Gürbüzsel şunları söyledi:

İlk maçta güçlü bir rakiple karşı karşıya geleceğiz. Süper Kupa’yı kazanarak ne kadar formda bir takım olduklarını gösterdiler. Biz de iyi bir hazırlık dönemi geçiirdik. Dengeli ve genç bir kadromuz var. Yine altyapımızdan yetiştirdiğimiz oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadro. Voleybol sürprizlere açık bir spor. Bu sürprize imza atan taraf olmak veiyi bir başlangıç yapmak istiyoruz” diye konuştu.

Haftanın programı şöyle: