Akhisar hazırlıkları başladı
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AKHİSAR HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Akhisar hazırlıkları başladı

Beşiktaş maçının ardından takımımız, hafta sonu oynayacağı Akhisar maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antreman ile başladı.

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Haftayı Beşiktaş galibiyetiyle kapatan takımımız Akhisar Belediye maçı hazırlıklarına bu akşam yaptığı tek antrenmanla başladı. Antrenmana ısınma koşusu ve hareketleriyle başlayan futbolcular daha sonra dar alanda top kapma oyunu oynadı.

Taktik ağırlıklı geçen ikinci bölümde dar alanda jokerli çift kale maç oynayan futbolcular günü yine dar alanda yapılan taktik çift kale maç ile noktaladı.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Ahmet Oğuz, Nihat Şahin, Marko Milinkovic ve Abdul Rahman Khalili katılmadı.
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