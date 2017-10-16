AKHİSAR HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Haftayı Beşiktaş galibiyetiyle kapatan takımımız Akhisar Belediye maçı hazırlıklarına bu akşam yaptığı tek antrenmanla başladı. Antrenmana ısınma koşusu ve hareketleriyle başlayan futbolcular daha sonra dar alanda top kapma oyunu oynadı.

Taktik ağırlıklı geçen ikinci bölümde dar alanda jokerli çift kale maç oynayan futbolcular günü yine dar alanda yapılan taktik çift kale maç ile noktaladı.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Ahmet Oğuz, Nihat Şahin, Marko Milinkovic ve Abdul Rahman Khalili katılmadı.