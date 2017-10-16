8 haftada 9 namağlup takım
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8 HAFTADA 9 NAMAĞLUP TAKIM

8 haftada 9 namağlup takım

Türkiye profesyonel futbol liglerinde mücadele eden 126 takımdan 8'i henüz mağlubiyet yüzü görmedi.

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Türkiye profesyonel futbol liglerinde mücadele eden 126 takımdan 8'i henüz mağlubiyet yüzü görmedi.

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de birer, TFF 2. Lig'de 2, TFF 3. Lig'de ise 4 takım ilk 8 haftada namağlup unvanını korudu.

Profesyonel liglerde puan kaybı yaşamayan takım ise bulunmuyor.

Süper Lig'de Galatasaray, TFF 1. Lig'de Akın Çorap Giresunspor, TFF 2. Lig'de Keçiörengücü ve Şanlıurfaspor, TFF 3. Lig'de ise Turgutluspor, Pazarspor, Darıca Gençlerbirliği ve Çorum Belediyespor 8 haftada yenilgiyle tanışmadı.

Namağlup takımlardan Süper Lig'de Galatasaray ile 2. Lig Kırmızı Grup'ta Keçiörengücü, 3. Lig 2. Grup'ta Turgutluspor lider durumda bulunuyor.

Galatasaray sadece Antalyaspor'a takıldı

Bursaspor-Osmanlıspor maçıyla 8. haftası tamamlanacak Süper Lig'de Galatasaray, bileği bükülmeyen tek takım olarak dikkati çekiyor.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda İsveç'in Östersunds takımına sürpriz bir şekilde elenen Galatasaray, Süper Lig'de ise yoluna doludizgin devam ediyor.

Hırvat teknik adam Igor Tudor yönetiminde yenilenmiş kadrosuyla sezona giren sarı-kırmızılı takım, 8 haftada 7 galibiyet ve bir beraberlikle 22 puan topladı.

Bu sezon sadece Antalya deplasmanında puan kaybı yaşayan Galatasaray, ilk hafta ele geçirdiği liderlik koltuğunu hiç bırakmadı.

Sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk yarışındaki rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da henüz sezon başı olmasına rağmen 8'e çıkardı.

TFF 1. Lig'de de namağlup unvana sahip tek takım bulunuyor. Ligde zirveyi bu hafta Ümraniyespor'a devreden Akın Çorap Giresunspor'un henüz bileği bükülmedi.

Oynadığı 8 maçta sahadan dörder galibiyet ve beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, 16 puanla 2. sırada ye alıyor.

TFF 2. Lig'in yenilmezleri

TTF 2. Lig'de geride kalan 8 haftada 3 ekip namağlup unvanını korumayı başardı.

Kırmızı Grup'ta mücadele eden Keçiörengücü, yoluna yenilgisiz devam ediyor. Grupta 6 galibiyet ve 2 beraberliği bulunan başkent ekibi, 20 puanla zirvede yer alıyor.

Beyaz Grup'ta ise liderliği bu hafta Gümüşhanespor'a kaptıran Şanlıurfaspor, henüz yenilgiyle tanışmadı.

Gümüşhanespor'un bir puan gerisinde 2. sırada haftayı kapatan Şanlıurfaspor, 5 maçını kazanırken, 3 kez de eşitliği bozamadı.

Beyaz Grup'un bir diğer namağlup ekibi ise Sakaryaspor. Yeşil Siyahlı takım geride kalan 8 haftada 3 galibiyet, 5 beraberlikle 14 puan topladı.

TFF 3. Lig'de 4 takımın bileği bükülmedi

Üç grupta 54 takımın mücadele ettiği TFF 3. Lig'de 4 ekip, sahadan mağlubiyetle ayrılmadı.

1. Grup'ta namağlup takım bulunmazken, 2. Grup'ta yenilgi yüzü görmeyen Turgutluspor, Pazarspor ve Darıca Gençlerbirliği ilk 3 sırayı oluşturdu.

3. Grup'ta ise Çorum Belediyespor, yoluna namağlup devam eden tek takım konumunda bulunuyor.

Grubun yenilgisiz tek takımı olmasına rağmen bu sezon liderlik koltuğuna oturamayan Çorum Belediyespor, dörder galibiyet ve beraberlikle topladığı 16 puanla 2. sırada yer alıyor.

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