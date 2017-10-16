İŞTE MANİSASPOR - DENİZLİSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Manisaspor - Denizlispor maçında ilk 11'ler
Bugün 18:00'da başlayacak Manisaspor - Denizlispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 8. Haftasında Manisa 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Zorbay Küçük yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Manisa 19 Mayıs
Manisaspor: Axel Meye Me Ndong, Emrullah Şalk, Abdulkadir Korkut, Slavko Perovıc, Iyayı Belıeve Atıemwen, Danıel Svetoslavov Dımov, Mustafa Sevgi, Ümit Yasin Arslan, Berkay Samancı, Hikmet Balioğlu, Constantın Chrıst Olsen Bakakı
Teknik Direktör: Hamit Cihan
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Denizlispor: Taha Can Velioğlu, Ömer Alp Kulga, Ziya Alkurt, Yasin Ozan, Leandro Deyrınıo Kappel, Burak Altıparmak, Taşkın İlter, Anıl Taşdemir, Kerem Can Akyüz, Asil Kaan Güler, Bariş Örücü
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
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Hakem: Zorbay Küçük, Mehmet Şahan Yılmaz, Murat Temel, Ahmet Turan Timuroğlu
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