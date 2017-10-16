İşte Manisaspor - Denizlispor maçında ilk 11'ler
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İŞTE MANİSASPOR - DENİZLİSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Manisaspor - Denizlispor maçında ilk 11'ler

TFF 1.Lig 8. haftasında Manisaspor ile Denizlispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Manisaspor - Denizlispor maçında ilk 11'ler

Bugün 18:00'da başlayacak Manisaspor - Denizlispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 8. Haftasında Manisa 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Zorbay Küçük yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Manisa 19 Mayıs

Manisaspor: Axel Meye Me Ndong, Emrullah Şalk, Abdulkadir Korkut, Slavko Perovıc, Iyayı Belıeve Atıemwen, Danıel Svetoslavov Dımov, Mustafa Sevgi, Ümit Yasin Arslan, Berkay Samancı, Hikmet Balioğlu, Constantın Chrıst Olsen Bakakı

Teknik Direktör: Hamit Cihan

Denizlispor: Taha Can Velioğlu, Ömer Alp Kulga, Ziya Alkurt, Yasin Ozan, Leandro Deyrınıo Kappel, Burak Altıparmak, Taşkın İlter, Anıl Taşdemir, Kerem Can Akyüz, Asil Kaan Güler, Bariş Örücü

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Hakem: Zorbay Küçük, Mehmet Şahan Yılmaz, Murat Temel, Ahmet Turan Timuroğlu

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