AMATÖR LİGİN 'AĞIR SIKLET' KALECİSİ!

Çocuk yaştan beri severek oynadığı futbolu, 128 kiloya çıkmasına rağmen bırakmayan ve Adana'da amatör ligdeki bir takımda kalecilik yapan 34 yaşındaki Kerem Aykurt, yaptığı kurtarışlarla dikkati çekiyor. Aykurt, "Kilolu olmam benim için dezavantaj ama maç sonunda herkesin bu kiloda yaptıklarımı görüp beni tebrik etmesi onur verici bir olay" diye konuştu.

Futbolcu olma hayaliyle 11 yaşında Adana Demirspor'un altyapısı seçmelerine giden ancak kalabalık nedeniyle kendisine sıra gelmeyeceğini düşünerek daha az kişinin bulunduğu kaleci seçmelerine giren Kerem Aykurt, aradan geçen zaman içinde 128 kiloya kadar çıkmasına rağmen yeşil sahalardan kopamıyor.

Kilosuna rağmen mücadele ettiği amatör ligde kurtarışları ve azmiyle genç oyunculara örnek olan 3 çocuk babası Kerem, maçlarını izleyenlerin de takdirini topluyor.

Kerem, yaklaşık 23 yıldır futbol camiasında olduğunu ve bu heyecanı Adana Demirspor'da yaşamaya başladığını söyledi.

Ardından Kırıkkalespor'a transfer olduğunu, burada yaşadığı sakatlığın ardından kente döndüğünü anlatan Kerem Aykurt, 15 yıl Adana 1. Amatör Ligi'nde farklı takımlarda futbol oynadığını belirtti.

Şu anda Adana Yüksel Gençlik Spor'un kalesini koruduğunu ifade eden Kerem, şöyle konuştu:

"Takım arkadaşlarım, hocalarım sağolsunlar bana desteklerini hiçbir zaman esirgemediler. Takım arkadaşlarım bana 'Koca oğlan' diyorlar. Takımdaki çocuklar bana güveniyorlar ve beni destekliyorlar. Çocuklar 'Ağabey sen kaledeyken biz bir sıfır önde başlıyoruz' diyerek beni motive ediyorlar. Ben maça başlamadan duamı ederim, üç direğe dokunurum. Ardından elime gelen ilk topla kaleceliğime başlarım."

"Bu kiloda yaptıklarımı görüp tebrik ediyorlar"

Kerem, sahaya çıktığında seyircilerin kendisine güldüğünün ancak maç sonunda durumun değiştiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Şu an 128 kiloyum ve kaleci mevkinde oynuyorum. Ben sahaya çıkarken seyirciler, oyuncular bana gülerek 'Kaleciye bak, böyle kaleci mi olur', 'Bu yan topları alamaz, uçamaz', 'Yan top atın, şut atın' diyorlar ama maç sonunda kurtarışlarımla herkes beni alkışlıyor. 'Helal olsun' diye tebrik ediyorlar. Kilolu olmam benim için dezavantaj ama maç sonunda herkesin bu kiloda yaptıklarımı görüp beni tebrik etmesi onur verici bir olay."

"23 yıldır hiç kırmızı kart görmedim"

Kerem, kariyeri boyunca centilmence mücadele etmeye çalıştığını belirterek, futbolun daima sahada kalması gereken bir oyun olduğunun altını çizdi.

Bu bilinçle mücadele ettiğini aktaran amatör kaleci, "23 yıllık futbol hayatım boyunca hiç kırmızı kart görmedim. Futbol bittikten sonra da hayat devam ediyor. O yüzden herkesin sevgisini saygısını kazandığımı düşünüyorum. Ben gerçekten centilmenlikten yanayım. Sahada 22 kişi koşuyor. Sadece topa odaklanıyoruz. İncitmeye kırmaya gerek yok." ifadelerini kullandı.

Kerem, takım olarak şampiyonluk hedefledikleri bildirerek, tüm takım olarak bunun için mücadele ettiklerini sözlerine ekledi.