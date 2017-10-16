GÖZTEPE, "SÜPER" BAŞLADI

Süper Lig'de ilk 8 haftada 16 puana ulaşan Göztepe, son 20 sezonda alt ligden gelip ilk 8 haftada en fazla puan toplayan ekiplerden biri oldu.

Geçen sezon TFF 1. Lig'de ilk 2 sırayı alan Evkur Yeni Malatyaspor ve Demir Grup Sivasspor'un yanı sıra play-off finalinde Eskişehirspor'u yenen Göztepe, 2017-2018 sezonunda Süper Lig mücadelesini sürdürüyor.

Bu ekiplerden Göztepe, 14 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de ilk 8 haftada 4'ü üst üste olmak üzere 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 16 puana ulaştı. Fileleri 17 kez havalandırıp, kalesinde 12 gol gören sarı-kırmızılı ekip, averajla 2. sırada yer aldı.

Demir Grup Sivasspor ise 4 galibiyet ve 4 yenilgi aldığı ilk 8 maçta 14 gol atıp kalesinde 14 gol gördü. 12 puanı bulunan Sivas temsilcisi, 8. sırada yer alıyor.

Sezona teknik direktör Ertuğrul Sağlam'la başladıktan sonra yoluna Erol Bulut'la devam eden Evkur Yeni Malatyaspor ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgilik performansıyla 8 puan ve averajla haftayı 13. sırada tamamladı.

- Göztepe en iyilerin içinde

Son 20 sezonda Süper Lig vizesi alan ekiplerin, sonraki sezon ilk 8 haftalık performanslarına bakıldığında 1999-2000'de 17 puan toplayan Denizlispor, en başarılı takım oldu.

2005-20006'da Kayseri Erciyesspor gibi bu sezon 16 puana ulaşan Göztepe ise Denizlispor'u takip etti. Sarı-kırmızılı ekip, 2001-2002'de de ilk 8 haftada 14 puan toplamıştı.

Son 20 sezonda ilk 8 haftalık süreçte Orduspor ile Sivasspor 15, Çaykur Rizespor, Kardemir Karabükspor 14, Kasımpaşa ve Mersin İdmanyurdu ise 13'er puana ulaştı.

Alt ligden geldikten sonraki sezon Süper Lig'e en iyi başlangıç yapan takımlar şöyle: