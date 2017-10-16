Hoffenheim-Başakşehir maçına Rus hakem
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HOFFENHEİM-BAŞAKŞEHİR MAÇINA RUS HAKEM

Hoffenheim-Başakşehir maçına Rus hakem

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. haftasında Almanya temsilcisi Hoffenheim ile deplasmanda oynayacağı maçta, Rusya Futbol Federasyonundan hakem Aleksei Eskov görev yapacak.

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Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. haftasında Almanya temsilcisi Hoffenheim ile deplasmanda oynayacağı maçta, Rusya Futbol Federasyonundan hakem Aleksei Eskov görev yapacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, turuncu-lacivertlilerin, Rhein-Neckar Arena'da 19 Ekim Perşembe günü Alman ekibi ile oynayacağı ve saat 22.05'te başlayacak karşılaşmada Rus hakem Eskov düdük çalacak.

Eskov'un yardımcılıklarını Dmitri Mosyakin ve Igor Demeshko yapacak. Valeri Danchenko'nun 4. hakem olarak görev alacağı müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Mikhail Vilkov ve Vladimir Moskalev olacak.

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