HALKBANK ERKEK VOLEYBOL TAKIMI BAŞANTRENÖRÜ SLOBODAN KOVAC DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU

Fenerbahçe galibiyetinden memnunum

Efeler Voleybol Ligi’nin beşinci haftasında Fenerbahçe’yi İstanbul’da yenerek ilk deplasman galibiyetini alan Halkbank ciddiyeti elden bırakmıyor. Maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan Halkbank Antrenörü Slobodan Kovac Fenerbahçe’yi yenmenin, takım içindeki teknik sıkıntıların gözardı edileceği anlamına gelmeyeceğini söyledi.

Kovac şöyle konuştu:

“Öncelikle, Fenerbahçe gibi zor deplasmandan galibiyetle döndüğümüz için mutluyum. Takım içinde, teknik anlamda bazı sorunlarımız var. Bu galibiyet, söz konusu problemleri çözdüğümüz anlamına gelmiyor. Bundan sonraki süreçte çok daha fazla çalışıp, bu teknik sıkıntıları çömemiz gerekiyor.”

İlk kez tam kadro

Sakatlık ve hastalıklar nedeniyle takımının bu sezon hiç bir maça tam kadro olarak çıkamadığını hatırlatan Kovac, Fenerbahçe karşılaşmasına hemen hemen tam kadro olarak çıktıklarını ifade etti. Bu açıdan da mutlu olduğunu dile getiren Halkbank Antrenörü, “Fakat önümüzdeki günlerde çalışmalarımızı sürdürüp zorlu lig maratonuna sıkıntıya düşmeden hazır olmalıyız” diye konuştu.

Önümüzdeki hafta Kula ile karşı karşıya geleceklerini belirten Slobodan Kovac sözlerini şöyle bitirdi:

“İki hafta üst üste deplasmanda oynamıştık. Bu kez Ankara’da oynayacağız. Kula’nın çok tehlikeli bir takım olduğunu düşünüyorum. Çok iyi servis karşılayan oyuncularının yanında, çok iyi smaçörleri de var. Bu takıma aygı duymalıyız. Takım olarak tüm rakiplerimize saygı duymalıyız ama önce kendimize saygı duymalıyız. Dolayısıyla, rakibimize Halkbank’ın gücünü sahada göstermemiz lazım. Kula maçının bizim bundan sonraki ilerleyişimize katkı yapmasını sağlamalıyız. Bunun için herkesin idman ve maçlarda tam konsantrasyonla çıkması şart.”