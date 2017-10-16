Efeler Voleybol Liginde, İstanbul’da yapılan 5.hafta karşılaşmasında Halkbank, Fenerbahçe’yi 3-1 yendi. Mavi-Beyazlı ekip böylece bu sezonun ilk deplasman galibiyetini alde etmiş oldu.

Halkbank, 6.haftada 22 Ekim Pazar günü Jeopark Kula Belediyespor’la Ankara’da karşılaşacak.

Müsabakanın ilk seti etkili servisler ve servis karşılama ile geçti. Oyunu servislerle domine eden Halkbank, son bölümde karşılama sorunu yaşadı ve seti evsahibi takım 25-21 kazandı. İkinci sette Halkbank servis ve manşet sorunu yaşadı, pas dağılımında da problem vardı. 20’li sayılardan sonra bu sorunları çözünce 25-21’lik skorla eşitliği yaşadı: 1-1

Üçüncü sette ilk iki sete oranla daha fazla voleybol oynandı. Defansta gayretli, atakta yüzdeli oynayan başkent ekibi seti 25-21 alarak 2-1 öne geçti.

30 dakika süren son set çekişmeli oynandı. Takım oyununu sahaya yansıtan Halkbank seti 25-22, maçı da 3-1 mazandı.

Foto Albümü Halkbank İstanbul'dan şen dönüyor 3 FOTO

Fenerbahçe: 1

Halkbank: 3

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Erdal Akıncı, Esat Danzili

Fenerbahçe: Quesque, Gladyr, Selçuk, Sket, Resul, Metin, Ahmet-Burak (L), Oğulcan, İzzet,

Halkbank ANKARA: Burutay, Emre, Hernandez, Petric, Faik Samed, Raydel, Hasan-Alperay (L), Mustafa, Abdullah, Hakkı

Setler: 25-21, 21-25, 21-25, 22-25

Süre: 1.53 (27, 26, 30, 30)