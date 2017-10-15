Fenerbahçe 3 - Evkur Y.Malatyaspor 1
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FENERBAHÇE 3 - EVKUR Y.MALATYASPOR 1

Fenerbahçe 3 - Evkur Y.Malatyaspor 1

Süper Lig 2017-2018 8. haftasında Fenerbahçe ile Evkur Y.Malatyaspor Fb Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Fenerbahçe 3-1 kazandı.

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Fenerbahçe 3 - Evkur Y.Malatyaspor 1

Süper Lig 2017-2018 8. haftasında Fenerbahçe ile Evkur Y.Malatyaspor Fb Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Fenerbahçe 3-1 kazandı.

Fenerbahçe: Carlos Kameni, Mauricio Isla (86' Şener Özbayraklı), Roman Neustadter, Hasan Ali Kaldırım, Luis Neto, Mathieu Valbuena (71' Vincent Janssen), Josef De Souza, Nabil Dirar, Ozan Tufan, Roberto Soldado (64' Fernandao), Giuliano

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Evkur Y.Malatyaspor: Ertaç Özbir, Aly Cissokho, Yalçın Ayhan, Sadık Çiftpınar, Sincere Seth, Issiar Dia (54' Batuhan Altıntaş), Adem Büyük, Emanuel Dening (71' Michael Pereira), Sadio Diallo, Aytaç Kara (37' Murat Yıldırım), Khalid Boutaib

Teknik Direktör: Erol Bulut

Hakem: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Narinç, Bahattin Şimşek

Goller: DK 4: Ozan Tufan (Fenerbahçe), DK 6: Giuliano (Fenerbahçe), DK 28: Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), DK 68: Batuhan Altıntaş (Evkur Y.Malatyaspor)

Sarı Kartlar: DK 29: Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), DK 58: Murat Yıldırım (Evkur Y.Malatyaspor)

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