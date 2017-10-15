UMUT NAYİR VE KENAN ÖZER NELER DEDİ?

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Ankaragücü, golcü ismi Mehmet Umut Nayir’in attığı 2 golle Boluspor’u 2-0 mağlup ederek ligde 4 haftalık bir kazanma serisi yakaladı. Bu karşılaşmanın ardından günün başarılı oyuncuları Umut Nayir ve Kenan Özer, Klasspor mikrofonlarına konuşarak duygularını aktardı.

Maça istedikleri gibi başlayamadıklarını dile getiren Umut Nayir, “Adam paylaşımları ve rakip karşılama konusunda biraz zorlandık. İlk dakikalarda 2 pozisyon verdik. İlk yarının orta bölümlerinin ardından toparlanmaya başladık. Daha sonra fırsatları biz yakaladık. Benim ve İlhan abinin kaçırdığı pozisyonlar oldu. İlk yarıda rakip oyuncunun bireysel hatasından faydalanıp golü bulduk, ikinci yarıda ise daha kontrollü oynayıp rakibin bıraktığı boşlukları değerlendirmeyi planlamıştık. Top rakipte gibi gözükse de istediğimiz oyun şekli böyleydi. İkinci yarıda alanı iyi kapatıp rakibe pozisyon vermedik” diye konuştu.

“Oynamaya çalışan ekipler ile mücadele edeceğiz”

Zorlu bir periyoda gireceklerini belirten Umut, “Milli maç arasına 3’te 3 yaparak gitmiştik, şimdi 4’te 4 oldu. Cuma günü, Adanaspor ile oynayacağız, oradan da galibiyet ile dönüp üzerine koymuş bir şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz. Bizim takımımızın potansiyeli çok yüksek. Oynamayı seven bir yapımız var. Sırasıyla Adana, İstanbul, Eskişehir ile oynayacağız, oynamaya çalışan ekipler karşısında mücadele edeceğiz. Güzel maçlar bizi bekliyor” dedi.

Ankaragücü’nün kendisi için çok önemli bir kulüp olduğunu vurgulayan golcü oyuncu Umut, “Profesyonelliğe çıkışım Ankaragücü’nde oldu. Burada doğdum diyebilirim. Taraftarlarımız en çok günlerde bize sahip çıktı, biz de bu armanın hakkını vermeye çalıştık. Bizim ismimiz bir yerlere geldiyse Ankaragücü sayesindedir. Taraftarlarımıza layık olmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

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18’in uğuru

Ankaragücü’nde giydiği 18 numaralı formanın kendisine uğur getirdiği yorumunun yapılmasının ardından konuşan Umut, “Ben aslında 8 numaralı formanın uğuruna inanıyorum. Alt yapıdan ilk çıktığımda Mert abi (Erdoğan) 8 numarayı giyiyordu, o zaman da 18’i almıştım. Bu sene başında da Sercan abi (Kaya) 8’i alınca yine 18 numarayı aldım. Ankaragücü’nde 18 numara bana uğur getirmeye başladı, inşallah böyle devam ederim”

Kenan Özer: “Geçen maça göre daha iyiydim”

Sol kanatta oynadığı etkili oyun ile takımının galibiyet almasında önemli bir katkısı olan Kenan Özer, “Biz çok iyi çalışıyoruz. Takımdaki arkadaşlık duygusu üst düzeyde. İlk haftalarda yaşadığımız alışma sürecini yavaş yavaş atlatmaya başladık. 4’te 4 yapmak istiyorduk, bunu da yaptığımız için mutluyuz” dedi.

‘Kendi performansını nasıl değerlendiriyorsun?’ sorusu üzerine konuşan Kenan, “Öz eleştiri yapmak gerekirse, geçen haftaya göre bu maçta daha iyi oynadığımı düşünüyorum. Takım kazanmaya devam ettiği sürece hep beraber iyi yerlere geliriz” şeklinde konuştu.