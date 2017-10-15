ANKARAGÜCÜ-BOLUSPOR MAÇI ARDINDAN HOCALAR NE DEDİ?

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Ankaragücü'nün Boluspor'u 2-0 yendiği maçın ardından her iki takımın teknik direktörü İsmail Kartal ve Fuat Çapa açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal: "Oyuncularım hep birlikte hareket ediyor"



MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, Boluspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Bir ailenin evlatları gibi oyuncularım hep birlikte hareket ediyor" dedi.

TFF 1. Lig'in 8. haftasında, MKE Ankaragücü sahasında Boluspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip,mücadeleyi 2-0 kazandı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, "Milli maç arası dolayısıyla bu iki haftalık dönemde çok ağır antrenmanlar yaptık. Rakibimiz buraya mutlak kazanmaya gelecekti biliyorduk. ilk 15 dakika da üstümüze geldiler. 90 dakika boyunca disiplinimizi bozmadık. Rakibe bazen bilerek topu verdik, 2-0'lık net galibiyet aldığımız için mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Galibiyetimizi taraftarımıza armağan ediyoruz. Çok karakterli oyuncu grubuna sahibim. Oynasın oynamasın herkes taktik disiplinine bağlı hareket ediyor. İster sahada ister sahanın dışında, bir ailenin evlatları gibi oyuncularım hep birlikte hareket ediyor. Bu beni çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

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Fuat Çapa: "Hak etmediğimiz bir mağlubiyet oldu"



Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, MKE Ankaragücü maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Umut'un fizik kalitesinden ve Kenan ile İlhan'ın çabukluğundan yararlanmak istediler" dedi.

TFF 1. Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olan Boluspor, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, "İlk 25 dakika çok etkili oynadık. Birkaç net pozisyonumuz vardı ama değerlendiremedik. Daha çok kazandıkları topu uzun kullanarak Umut'un fizik kalitesinden ve Kenan ile İlhan'ın çabukluğundan yararlanmak istediler. Ama takım olarak buna iyi gayret gösterdik. Hiç pozisyon olmayacak şekilde soyunma odasına 1-0 gittik. Golü atamadığınız zaman rakibin direnci artıyor. Hamle yapmaya çalıştık, ama hamleler de beklediğimiz gibiydi. Çünkü sakatlıktan dönen yeni oyuncularımız vardı. Belki bir şey yaparlar diye o hamleleri yaptık. Oyun olarak gayet iyiydi. Ama sonuç olarak elimizde bir şey yok. Yarın herkes skoru konuşacak. Oynadığımız oyunu konuşmayacaklar. İyi oyun zamanla sonuca yansıyacak. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet oldu. Üzüldük ama futbolda böyle şeyler oluyor" ifadelerini kullandı.