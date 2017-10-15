KOCAELİSPOR 1 - OSMANİYESPOR 1

Kocaelispor 1 - Osmaniyespor 1
TFF 3.Lig 3.Grup 8. haftasında Kocaelispor ile Osmaniyespor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Kocaelispor: Yusuf Şenlik, Murat Soner Başak, Kadir Öğe, İshak Kurt, Ali Keten, Sefa Narin, Burak Süleyman, Mert Yavuz (86' Özgür Sürekçi), Fatih Adıgüzel, Gökdeniz Bayrakdar (70' Burak Özbakır), Hamza Mutlu
Teknik Direktör: Fatih Kavlak
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Osmaniyespor: Ahmet Önal, Ahmet Çenet, İlyas Ekiz, Bilal Kılıç, Hüseyin Rüzgar, Soner Ergençay (35' Süleyman Kasap), Tufan Deniz Gelen, Rıdvan Çelik (74' Ozan Şamiloğlu), Sergen Ekinci, Emre Aktaş (59' Burak Sarı), Emrah Bedir
Teknik Direktör: Bahaddin Güneş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Sinan Özcan, Erdem Altaş, Zafer Gayretli, Mehmet Çağatay Lakot
Goller: DK 45: Gökdeniz Bayrakdar (Kocaelispor), DK 47: Tufan Deniz Gelen (Osmaniyespor)
Sarı Kartlar: DK 77: Burak Özbakır (Kocaelispor), DK 90: Süleyman Kasap (Osmaniyespor)
Kırmızı Kart: DK 31: Ahmet Önal (Osmaniyespor)
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