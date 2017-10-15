Kocaelispor 1 - Osmaniyespor 1
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KOCAELİSPOR 1 - OSMANİYESPOR 1

Kocaelispor 1 - Osmaniyespor 1

TFF 3.Lig 3.Grup 8. haftasında Kocaelispor ile Osmaniyespor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Kocaelispor 1 - Osmaniyespor 1

TFF 3.Lig 3.Grup 8. haftasında Kocaelispor ile Osmaniyespor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Kocaelispor: Yusuf Şenlik, Murat Soner Başak, Kadir Öğe, İshak Kurt, Ali Keten, Sefa Narin, Burak Süleyman, Mert Yavuz (86' Özgür Sürekçi), Fatih Adıgüzel, Gökdeniz Bayrakdar (70' Burak Özbakır), Hamza Mutlu

Teknik Direktör: Fatih Kavlak

Osmaniyespor: Ahmet Önal, Ahmet Çenet, İlyas Ekiz, Bilal Kılıç, Hüseyin Rüzgar, Soner Ergençay (35' Süleyman Kasap), Tufan Deniz Gelen, Rıdvan Çelik (74' Ozan Şamiloğlu), Sergen Ekinci, Emre Aktaş (59' Burak Sarı), Emrah Bedir

Teknik Direktör: Bahaddin Güneş

Hakem: Sinan Özcan, Erdem Altaş, Zafer Gayretli, Mehmet Çağatay Lakot

Goller: DK 45: Gökdeniz Bayrakdar (Kocaelispor), DK 47: Tufan Deniz Gelen (Osmaniyespor)

Sarı Kartlar: DK 77: Burak Özbakır (Kocaelispor), DK 90: Süleyman Kasap (Osmaniyespor)

Kırmızı Kart: DK 31: Ahmet Önal (Osmaniyespor)

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