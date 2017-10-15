Afjet Afyonspor 2 - Eyüpspor 2
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 8. haftasında Afjet Afyonspor ile Eyüpspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Afjet Afyonspor : Bekir Demircan, Bayram Çetin, Erdi Zengin (70' Samet Cantürk), Türker Toptaş, İsmet Benli, Yasin Yener (86' Tugay Adamcıl), Nazmi Candoğan, Murathan Buruş (58' Uğur Durmuş), Ali Kılıç, Oltan Karakullukçu, Aykut Uluç
Teknik Direktör: Hasan Erkin Şimşir
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Eyüpspor: Mahmut Demirgan (46' Ömer Faruk Ay), Murat Akçay, Vahit Yaşar, Doğukan Bad (46' Erkan Yetişmiş), Serkan Baloğlu, Bilal Gülden, Gencay Erten, Mehmet Tosun, Kubilay Akyüz, Emrah Metoğlu, Erhan Aydın
Teknik Direktör: Ekrem Al
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Hakem: Mustafa Murat Oğuz, Emre Doğu, Şeyhmus Baysal, Raşit Yorgancılar
Goller: DK 15: Oltan Karakullukçu (Afjet Afyonspor ), DK 41: Yasin Yener (Afjet Afyonspor ), DK 48: Emrah Metoğlu (Eyüpspor), DK 90: Emrah Metoğlu (Eyüpspor)
Sarı Kartlar: DK 37: Murathan Buruş (Afjet Afyonspor ), DK 53: Yasin Yener (Afjet Afyonspor ), DK 65: Bayram Çetin (Afjet Afyonspor ), DK 86: Bilal Gülden (Eyüpspor)
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