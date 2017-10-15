K.Maraşspor 2 - Silivrispor 1
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K.MARAŞSPOR 2 - SİLİVRİSPOR 1

K.Maraşspor 2 - Silivrispor 1

TFF 2.Lig Beyaz Grup 8. haftasında K.Maraşspor ile Silivrispor 12 Şubat Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı K.Maraşspor 2-1 kazandı.

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K.Maraşspor 2 - Silivrispor 1

TFF 2.Lig Beyaz Grup 8. haftasında K.Maraşspor ile Silivrispor 12 Şubat Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı K.Maraşspor 2-1 kazandı.

K.Maraşspor: Özkan Karabulut, Ramazan Kahya (56' Okan Salmaz), Evren Kilarcı, Aytürk Halil Hocaoğlu, Evren Horozal, Eser Akbaş, Yusuf Emre Kasal, Timur Bayram Özgöz, Devrim Taşkaya (84' Hüseyin Kar), Aydın Çetin, Erkan Bükülmez (77' Bilal Hallaçlar)

Teknik Direktör: Ali Gitmiş

Silivrispor: Onur Bulut, Ali Temur, Süleyman Özdamar, Yusuf Onur Arıkan, Fuat Yaman, Serdar Eylik, Doğan Ateş, Kazım Dülger, Yunus Yaşar (69' İsmail Düzgün), Serkan Çalık, İbrahim Alan (86' Emir Gökçe)

Teknik Direktör: Taşkın Güngör

Hakem: Emre Abar, Fatih Söyler, Oğuz Akyüz, Harun Toplar

Goller: DK 52: Timur Bayram Özgöz (K.Maraşspor), DK 60: Doğan Ateş (Silivrispor), DK 63: Okan Salmaz (K.Maraşspor)

Sarı Kartlar: DK 18: İbrahim Alan (Silivrispor), DK 24: Fuat Yaman (Silivrispor), DK 31: Erkan Bükülmez (K.Maraşspor), DK 49: Süleyman Özdamar (Silivrispor), DK 79: Özkan Karabulut (K.Maraşspor), DK 88: Timur Bayram Özgöz (K.Maraşspor)

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