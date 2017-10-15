MERSİN İDMANYURDU 0 - SİVAS BELEDİYESPOR 1

Mersin İdmanyurdu 0 - Sivas Belediyespor 1
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 8. haftasında Mersin İdmanyurdu ile Sivas Belediyespor Mersin Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Sivas Belediyespor 1-0 kazandı.
Mersin İdmanyurdu: Hasan Daş, Gökhan Akkan, Mert Arabacı, Utku Samet Seyhan (85' Emir Kaan Gültekin), Emre Güney Aras, Nurullah Kaya, Mahmut Metin, Kudbettin Tekin Oğrak, Emrah Özyaylaz, Emre Can Dönmez (86' Oğulcan Evin), Batuhan Yarbaşar (62' Bekir Can Sönmez)
Teknik Direktör: Dursun Karamustafa
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Sivas Belediyespor: Serkan Demirol, Ahmet Arı (74' Hakan Yağmurkaya), Ali Aydın, Uğur Bulut, Tunay Acar, Hüseyin Bak, Ozan Kılıçoğlu (83' Samet Katanalp), Feyyaz Belen, Sinan Akaydin (62' Eren Görür), Seyid Ahmet Han, Niyazi Batuhan Salman
Teknik Direktör: Cevat İrez
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mustafa Aydın, Yunus Taşkın, Mustafa Cüneyd Çalışkan, Lütfullah Aslan
Gol: DK 78: Eren Görür (Sivas Belediyespor)
Sarı Kartlar: DK 16: Gökhan Akkan (Mersin İdmanyurdu), DK 28: Mahmut Metin (Mersin İdmanyurdu), DK 52: Ozan Kılıçoğlu (Sivas Belediyespor), DK 65: Bekir Can Sönmez (Mersin İdmanyurdu), DK 74: Ali Aydın (Sivas Belediyespor), DK 77: Hakan Yağmurkaya (Sivas Belediyespor), DK 90: Tunay Acar (Sivas Belediyespor)
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