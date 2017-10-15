DÜĞÜNDEN ÖNCE ANKARAGÜCÜ MAÇINA GELDİLER!

İLİŞKİLİ HABER Ankaragücü'nün "Umut"lu zirve yürüyüşü

Ankaragücü taraftarı Ali Bölük, bu akşam yapılacak düğünleri öncesi gelinle birlikte tribünden Ankaragücü-Boluspor maçını izledi.

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde ikamet eden Ali ve İrem Bölük çifti, birkaç gün önce evlenmek için Kızılcahamam Belediyesi Evlendirme Dairesi’ne başvurmuş, nikah masasına gelinlik ve damatlık yerine Ankaragücü formasıyla oturmuştu.

Fanatik Ankaragücü taraftarı olan Ali Bölük, akşam yapılacak düğün öncesi eşi ile birlikte Ankaragücü-Boluspor maçını tribünde izlemek için maçın oynandığı Ankara 19 Mayıs Stadyumu’na geldi. Gelinlik ve damatlıklarıyla tribünde maç izleyen çift, Ankaragücü’nün 2-0’lık galibiyetinin mutluluğuyla stattan ayrıldı.

Ankaragücü’ne sevdasının büyük olduğunu ifade eden Ali Bölük, “Ankaragücü formasıyla nikah masasına oturmak hayalimdi, bu şekilde bu stada gelmek de hayalimdi. Araba arkası yazımızda ‘Bir gülüşü var sanırsın Ankaragücü sahaya çıkıyor’ yazıyor. Hayallerimi gerçekleştiriyorum. İnşallah bugünde maçı alacağız. Düğünümüz akşam saat 19.00’da Kızılcahamam’da” diye konuştu.

İrem Bölük ise “Artık ben de Ankaragücü taraftarıyım” dedi.