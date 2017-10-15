Şanlıurfaspor 2 - Sakaryaspor 2
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ŞANLIURFASPOR 2 - SAKARYASPOR 2

Şanlıurfaspor 2 - Sakaryaspor 2

TFF 2.Lig Beyaz Grup 8. haftasında Şanlıurfaspor ile Sakaryaspor Şanlıurfa Gap Arena Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Şanlıurfaspor 2 - Sakaryaspor 2

TFF 2.Lig Beyaz Grup 8. haftasında Şanlıurfaspor ile Sakaryaspor Şanlıurfa Gap Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Şanlıurfaspor: Ömer Kahveci, İzzet Yıldırım, Şaban Özel, Mehmet Taşçı, Bahadır Öztürk, Muhammed Gönülaçar, Halil Köçer (58' Tolgahan Erbay), Feridun Kıroğlu, Mertcan Çam (71' Fahri Tatan), Erhan Yılmaz (58' Hüseyin Kala), Artun Akçakın

Teknik Direktör: Ferudun Şaban Yarkın

Sakaryaspor: Ercüment Kafkasyalı, Ramazan Sal, Murat Akın (84' Ramazan Civelek), Burak Bekaroğlu, Yasir Subaşı, Talha Mayhoş, Tufan Kelleci, Ferhat Yazgan, Mahir Sağlık (74' Coşkun Yılmaz), Beykan Şimşek (90' Fatih Özçelik), Ramazan Çevik

Teknik Direktör: Osman Özdemir

Hakem: Murat Erdoğan, Abdullah Uğur Sarı, Ali Can Alp, Yusuf Aydın

Goller: DK 3: Beykan Şimşek (Sakaryaspor), DK 11: Artun Akçakın (Şanlıurfaspor), DK 37: Ramazan Çevik (Sakaryaspor), DK 84: Hüseyin Kala (Şanlıurfaspor)

Sarı Kartlar: DK 45: Halil Köçer (Şanlıurfaspor), DK 63: Feridun Kıroğlu (Şanlıurfaspor), DK 68: Bahadır Öztürk (Şanlıurfaspor), DK 76: Murat Akın (Sakaryaspor), DK 88: Fahri Tatan (Şanlıurfaspor)

Kırmızı Kart: DK 66: Feridun Kıroğlu (Şanlıurfaspor)

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