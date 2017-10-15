ŞANLIURFASPOR 2 - SAKARYASPOR 2

Şanlıurfaspor 2 - Sakaryaspor 2
TFF 2.Lig Beyaz Grup 8. haftasında Şanlıurfaspor ile Sakaryaspor Şanlıurfa Gap Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Şanlıurfaspor: Ömer Kahveci, İzzet Yıldırım, Şaban Özel, Mehmet Taşçı, Bahadır Öztürk, Muhammed Gönülaçar, Halil Köçer (58' Tolgahan Erbay), Feridun Kıroğlu, Mertcan Çam (71' Fahri Tatan), Erhan Yılmaz (58' Hüseyin Kala), Artun Akçakın
Teknik Direktör: Ferudun Şaban Yarkın
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Sakaryaspor: Ercüment Kafkasyalı, Ramazan Sal, Murat Akın (84' Ramazan Civelek), Burak Bekaroğlu, Yasir Subaşı, Talha Mayhoş, Tufan Kelleci, Ferhat Yazgan, Mahir Sağlık (74' Coşkun Yılmaz), Beykan Şimşek (90' Fatih Özçelik), Ramazan Çevik
Teknik Direktör: Osman Özdemir
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Murat Erdoğan, Abdullah Uğur Sarı, Ali Can Alp, Yusuf Aydın
Goller: DK 3: Beykan Şimşek (Sakaryaspor), DK 11: Artun Akçakın (Şanlıurfaspor), DK 37: Ramazan Çevik (Sakaryaspor), DK 84: Hüseyin Kala (Şanlıurfaspor)
Sarı Kartlar: DK 45: Halil Köçer (Şanlıurfaspor), DK 63: Feridun Kıroğlu (Şanlıurfaspor), DK 68: Bahadır Öztürk (Şanlıurfaspor), DK 76: Murat Akın (Sakaryaspor), DK 88: Fahri Tatan (Şanlıurfaspor)
Kırmızı Kart: DK 66: Feridun Kıroğlu (Şanlıurfaspor)
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