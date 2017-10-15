ADANA DEMİRSPOR 3 - ESKİŞEHİRSPOR 1

Adana Demirspor 3 - Eskişehirspor 1
TFF 1.Lig 8. haftasında Adana Demirspor ile Eskişehirspor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Adana Demirspor 3-1 kazandı.
Adana Demirspor: İsmail Şahmalı, Yiğitcan Erdoğan, Erhan Kartal, Sezer Özmen, Adil Demirbağ, Lalawele Atakora, Yiğit İncedemir, Atabey Çiçek, Issoumaila Lingane, Abdulkadir Parmak, Theodore Mendy
Teknik Direktör: Giray Bulak
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Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Bilal Aziz (46' Semih Şentürk), Jerry Akaminko, Hasan Hüseyin Acar, Semih Güler, Erkan Zengin, Hürriyet Güçer, Kaan Kanak, Hasan Ayaroğlu, Dorukhan Toköz, Bruno Mezenga
Teknik Direktör: Yücel İldiz
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Hakem: Arda Kardeşler, Samet Çiçek, Mustafa Savranlar, Ramazan Keleş
Goller: DK 26: Theodore Mendy (Adana Demirspor), DK 43: Theodore Mendy (Adana Demirspor), DK 47: Hasan Hüseyin Acar (Eskişehirspor), DK 63: Theodore Mendy (Adana Demirspor)
Sarı Kartlar: DK 17: Yiğitcan Erdoğan (Adana Demirspor), DK 34: Dorukhan Toköz (Eskişehirspor), DK 55: Kaan Kanak (Eskişehirspor), DK 56: Adil Demirbağ (Adana Demirspor)