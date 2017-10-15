SON 12 SEZONUN EN İYİ GALATASARAY'I

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor'u 2-0 yenen lider Galatasaray, son 12 sezondaki en iyi performansına ulaştı.
Ligde 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak namağlup yoluna devam eden sarı-kırmızılı ekip, 2005-2006 sezonundan sonra 8. haftalar itibarıyla ilk kez 22 puana ulaştı.
2005-2006 sezonunda 8 haftada 22 puan elde eden Galatasaray, bu başarılı performansı 2017-2018 sezonunda tekrarladı.
- Üç puanlı sistemin 4. kez en iyisi
Galatasaray, üç puanlı sistemdeki en iyi 8. hafta performansına 4. kez ulaştı.
Sekizinci haftalar itibarıyla bugüne kadar en fazla 22 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, ilk olarak 3 puanlı sistemin uygulanmaya başladığı 1987-88 sezonunda, ardından 2001-2002 ve 2005-2006 sezonlarında 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken, bu sezon tarihinin en başarılı başlangıcını 4. kez tekrarlamış oldu.
- Gol sayısında son 8 sezonun zirvesinde
İlk 8 haftada rakip fileleri 20 kez havalandıran sarı-kırmızılı takım, gol sayısında son 8 sezonun zirvesine çıktı.
Bu sezonki 8 maçında 2,5 gol ortalaması yakalayan Galatasaray, 8. hafta sonunda 21 gol kaydettiği 2009-2010 sezonunun ardından en başarılı dönemini yaşıyor.
Galatasaray'ın daha önce 8 haftada 22 puana ulaştığı 2005-2006 sezonu ve sonraki 12 sezondaki performans tablosu şöyle:
|Sezon
|Maç
|G
|B
|M
|A
|Y
|Puan
|2017-2018
|8
|7
|1
|0
|20
|6
|22
|2016-2017
|8
|5
|2
|1
|13
|6
|17
|2015-2016
|8
|5
|2
|1
|17
|8
|17
|2014-2015
|8
|5
|1
|2
|10
|10
|16
|2013-2014
|8
|3
|4
|1
|11
|7
|13
|2012-2013
|8
|4
|3
|1
|19
|12
|15
|2011-2012
|8
|4
|2
|2
|13
|9
|14
|2010-2011
|8
|4
|0
|4
|12
|12
|12
|2009-2010
|8
|6
|1
|1
|21
|9
|19
|2008-2009
|8
|4
|2
|2
|19
|10
|14
|2007-2008
|8
|6
|2
|0
|18
|4
|20
|2006-2007
|8
|2
|5
|1
|15
|12
|11
|2005-2006
|8
|7
|1
|0
|22
|8
|22