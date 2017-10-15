Son 12 sezonun en iyi Galatasaray'ı
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SON 12 SEZONUN EN İYİ GALATASARAY'I

Son 12 sezonun en iyi Galatasaray'ı

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor'u 2-0 yenen lider Galatasaray, son 12 sezondaki en iyi performansına ulaştı.

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Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor'u 2-0 yenen lider Galatasaray, son 12 sezondaki en iyi performansına ulaştı.

Ligde 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak namağlup yoluna devam eden sarı-kırmızılı ekip, 2005-2006 sezonundan sonra 8. haftalar itibarıyla ilk kez 22 puana ulaştı.

2005-2006 sezonunda 8 haftada 22 puan elde eden Galatasaray, bu başarılı performansı 2017-2018 sezonunda tekrarladı.

- Üç puanlı sistemin 4. kez en iyisi

Galatasaray, üç puanlı sistemdeki en iyi 8. hafta performansına 4. kez ulaştı.

Sekizinci haftalar itibarıyla bugüne kadar en fazla 22 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, ilk olarak 3 puanlı sistemin uygulanmaya başladığı 1987-88 sezonunda, ardından 2001-2002 ve 2005-2006 sezonlarında 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken, bu sezon tarihinin en başarılı başlangıcını 4. kez tekrarlamış oldu.

- Gol sayısında son 8 sezonun zirvesinde

İlk 8 haftada rakip fileleri 20 kez havalandıran sarı-kırmızılı takım, gol sayısında son 8 sezonun zirvesine çıktı.

Bu sezonki 8 maçında 2,5 gol ortalaması yakalayan Galatasaray, 8. hafta sonunda 21 gol kaydettiği 2009-2010 sezonunun ardından en başarılı dönemini yaşıyor.

Galatasaray'ın daha önce 8 haftada 22 puana ulaştığı 2005-2006 sezonu ve sonraki 12 sezondaki performans tablosu şöyle:

Sezon Maç G B M A Y Puan
2017-2018 8 7 1 0 20 6 22
2016-2017 8 5 2 1 13 6 17
2015-2016 8 5 2 1 17 8 17
2014-2015 8 5 1 2 10 10 16
2013-2014 8 3 4 1 11 7 13
2012-2013 8 4 3 1 19 12 15
2011-2012 8 4 2 2 13 9 14
2010-2011 8 4 0 4 12 12 12
2009-2010 8 6 1 1 21 9 19
2008-2009 8 4 2 2 19 10 14
2007-2008 8 6 2 0 18 4 20
2006-2007 8 2 5 1 15 12 11
2005-2006 8 7 1 0 22 8 22
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