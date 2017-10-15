İŞTE FENERBAHÇE - EVKUR Y.MALATYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Fenerbahçe - Evkur Y.Malatyaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 19:30'da başlayacak Fenerbahçe - Evkur Y.Malatyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 8. Haftasında Fb Şükrü Saracoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Alper Ulusoy yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Fb Şükrü Saracoğlu
Fenerbahçe: Hasan Ali Kaldırım, Maurıcıo Anıbal Isla, Ozan Tufan, Luıs Carlos Novo Neto, Nabıl Dırar, Idrıs Carlos Kameni, Gıulıano Vıctor De Paulo, Mathieu Valbuena, Roman Neustaedter, Josef De Souza Dıas, Roberto Soldado Rıllo
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
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Evkur Y.Malatyaspor: Yalçın Ayhan, Khalid Boutaıb, Sadık Çiftpınar, Muenfuh Seth Sincere, Adem Büyük, Aly Cissokho, Ertaç Özbir, Aytaç Kara, Issıar Dıa, Fernando Emanuel Denıng, Abdoulaye Sadıo Dıallo
Teknik Direktör: Erol Bulut
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Narinç, Bahattin Şimşek
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